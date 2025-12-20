Lucas Chevalier : Le coup de génie au PSG !

Arrivé cet été au PSG en provenance du LOSC, Lucas Chevalier a connu des débuts plutôt compliqués à Paris. Alors que Matvey Safonov prend du galon aux yeux de Luis Enrique, le jeune gardien français a néanmoins l’une des meilleures statistiques concernant les derniers remparts du championnat de France. Explications.
Cet été, le PSG a pris un énorme risque au niveau de son effectif. Alors qu’il sortait d’une immense saison à Paris, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par Luis Enrique, qui avait ciblé depuis longtemps le profil de Lucas Chevalier. Arrivé en provenance du LOSC contre 40M€, l’international Français a connu des premiers mois compliqués au PSG.
C’est compliqué pour Lucas Chevalier
Moins rassurant que son prédécesseur dans les buts parisiens, Lucas Chevalier a également commis des bévues dans des matchs importants comme face à l’OM. S’il a également montré de bonnes choses, le portier de 24 ans a été remis en cause. Lors des derniers matchs, Luis Enrique a fait appel au Russe Matvey Safonov, qui de son côté, s’est montré très bon.
Une statistique qui fait du bien
Un concours de circonstances qui n’est donc pas du tout favorable pour Lucas Chevalier. S’il est encore perfectible, le numéro 30 du PSG a cependant certaines statistiques plaidant en sa faveur. Ce dernier est par exemple le gardien de Ligue 1 ayant le plus de clean-sheet (matchs sans encaisser de buts) avec 7, devant Dominik Greif (OL), Mike Penders (Strasbourg), et Guillaume Restes (Toulouse), tous à 6.