Lucas Chevalier : Le coup de génie au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été au PSG en provenance du LOSC, Lucas Chevalier a connu des débuts plutôt compliqués à Paris. Alors que Matvey Safonov prend du galon aux yeux de Luis Enrique, le jeune gardien français a néanmoins l’une des meilleures statistiques concernant les derniers remparts du championnat de France. Explications.

Cet été, le PSG a pris un énorme risque au niveau de son effectif. Alors qu’il sortait d’une immense saison à Paris, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par Luis Enrique, qui avait ciblé depuis longtemps le profil de Lucas Chevalier. Arrivé en provenance du LOSC contre 40M€, l’international Français a connu des premiers mois compliqués au PSG.

C’est compliqué pour Lucas Chevalier Moins rassurant que son prédécesseur dans les buts parisiens, Lucas Chevalier a également commis des bévues dans des matchs importants comme face à l’OM. S’il a également montré de bonnes choses, le portier de 24 ans a été remis en cause. Lors des derniers matchs, Luis Enrique a fait appel au Russe Matvey Safonov, qui de son côté, s’est montré très bon.