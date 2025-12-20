PSG : Hakimi jette l’éponge, la grosse annonce !

Victime d’une grosse blessure avec le PSG au début du mois de novembre, Achraf Hakimi va pouvoir représenter le Maroc à domicile pendant la CAN. S’il n’est pas encore revenu en parfaite condition, le capitaine des Lions de l’Atlas a affirmé qu’il était prêt à laisser sa place si cela pouvait permettre à ses coéquipiers d’être plus performants.
Ce dimanche soir, le Maroc entamera sa campagne à domicile. Les Lions de l’Atlas accueillent cette nouvelle édition de la CAN, avec en tête d’affiche, un certain Achraf Hakimi. La superstar du PSG a néanmoins effrayé tout son peuple début novembre.
Hakimi en pleine reprise
Victime d’un gros tacle de la part de Luis Diaz face au Bayern Munich, le capitaine marocain a été sévèrement blessé. Finalement, Hakimi sera disponible, au plus grand plaisir de Walid Regragui. Cependant, le latéral droit du PSG n’hésitera pas à céder sa place afin de penser au collectif.
« Si je ne dois pas jouer pour que l’équipe gagne : je le ferais »
« Si je ne dois pas jouer pour que l’équipe gagne: je le ferais. Je pense au collectif. Si on gagne sans que je joue, ce n’est pas un problème. Je ne voulais pas rater cette compétition. Dès que j'ai été blessé, j’ai dit au coach que je ferai tout pour jouer avec le groupe », a ainsi confié Achraf Hakimi en conférence de presse ce samedi.