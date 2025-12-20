PSG : Hakimi jette l’éponge, la grosse annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Victime d’une grosse blessure avec le PSG au début du mois de novembre, Achraf Hakimi va pouvoir représenter le Maroc à domicile pendant la CAN. S’il n’est pas encore revenu en parfaite condition, le capitaine des Lions de l’Atlas a affirmé qu’il était prêt à laisser sa place si cela pouvait permettre à ses coéquipiers d’être plus performants.

Ce dimanche soir, le Maroc entamera sa campagne à domicile. Les Lions de l’Atlas accueillent cette nouvelle édition de la CAN, avec en tête d’affiche, un certain Achraf Hakimi. La superstar du PSG a néanmoins effrayé tout son peuple début novembre.

Hakimi en pleine reprise Victime d’un gros tacle de la part de Luis Diaz face au Bayern Munich, le capitaine marocain a été sévèrement blessé. Finalement, Hakimi sera disponible, au plus grand plaisir de Walid Regragui. Cependant, le latéral droit du PSG n’hésitera pas à céder sa place afin de penser au collectif.