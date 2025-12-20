PSG - Lucas Chevalier remplacé : La vérité déballée en direct ?

Axel Cornic

Arrivé cet été pour remplacer Gianluigi Donnarumma, grand héros de la victoire en Ligue des Champions, Lucas Chevalier ne convainc pas. Et les doutes sont de plus en plus nombreux autour du gardien du Paris Saint-Germain, notamment avec la concurrence toujours plus forte d’un Matveï Safonov qui a profité de quelques occasions pour impressionner.

Recruté 55M€ et annoncé comme le futur gardien titulaire de l’équipe de France, Lucas Chevalier se retrouve face à la première grosse crise de sa jeune carrière. Son statut de titulaire indiscutable est contesté au PSG et certains réclament du changement, avec Matveï Safonov qui a marqué les esprits lors de la finale de Coupe intercontinentale.

Déjà la fin ? Le Russe s’est fracturé à la main et sera absent entre trois et quatre semaines. Ainsi, sauf grosse surprise, Chevalier devrait retrouver le onze titulaire du PSG pour la rencontre de Coupe de France de ce samedi, face à Fontenay-le-Comte. Mais que se passera-t-il quand Safonov reviendra ? Car le Français n’a vraiment pas convaincu avec ses prestations depuis le début de la saison.