Départ à l’étranger : Le sacrifice d'une star du PSG

Un temps incertain pour disputer la CAN se déroulant dans son pays du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, Achraf Hakimi a bien récupéré de sa grosse entorse à la cheville gauche et pourra jouer avec le Maroc. Présent en conférence de presse ce samedi, Walid Regragui a salué le professionnalisme de son joueur.

Victime d’un violent tacle de Luis Diaz lors d’un match de Ligue des champions opposant le PSG au Bayern Munich le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi a bien cru devoir faire une croix sur la Coupe d’Afrique des Nations se déroulant au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Mais plus d’un mois après sa grosse entorse de la cheville gauche, le latéral droit du PSG est en passe de réussir son incroyable pari.

« Il s’est sacrifié depuis 4-5 semaines » Présent devant les journalistes à la veille de l’entrée en lice du Maroc contre les Comores, Walid Regragui a salué la détermination de son joueur pour revenir à temps. « Je tiens à dire merci à Hakimi. Il s’est sacrifié depuis 4-5 semaines comme personne n'aurait pu le faire pour son pays. Déjà pour ça c’est un exemple pour les joueurs et le staff. Le protocole qu'on avait mis après sa blessure est plus que positif », a confié le sélectionneur marocain, rapporté par RMC.