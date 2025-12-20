PSG - Doué : Ousmane Dembélé enrage !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comme révélé par Bertrand Latour, du côté du PSG, le cas d’Ousmane Dembélé ferait quelques étincelles actuellement. Jouant très peu, le Français aimerait avoir plus de minutes afin de pouvoir clairement lancer sa saison après ses blessures. La gestion de Luis Enrique créerait donc des tensions et Dembélé enragerait, notamment en voyant Désiré Doué. Explications.

Depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé est embêté par les pépins physiques. Et le numéro 10 du PSG met du temps à revenir à 100%. Par conséquent, Luis Enrique est obligé de gérer le temps de jeu de son Ballon d’Or, estimant notamment qu’il ne peut pas actuellement débuter des matchs. Mais voilà que Dembélé n’est pas de cet avis et ça créerait certaines étincelles au PSG.

« Oui il y a un problème au PSG entre le club et le Ballon d’Or » C’est Bertrand Latour qui a révélé ce problème au PSG avec le cas Ousmane Dembélé. Sur le plateau du Late Football Club, le journaliste de Canal+ a confié : « Oui il y a un problème au PSG entre le club et le Ballon d’Or. Le staff considère qu’il n’est pas prêt pour débuter un match, raison pour laquelle il en débute aucun depuis sa blessure contre le Bayern. Vous avez un staff qui considère qu’il ne peut pas débuter et le joueur lui qui pense au contraire qu’il a besoin de débuter des matchs pour enchainer, gagner du rythme et pour devenir performant. Ça crée des tiraillements au sein du club. Il y a eu des discussions déjà entre le joueur, son clan et les dirigeants pour évoquer ce problème ».