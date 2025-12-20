Ousmane Dembélé : Coup de théâtre, le PSG a pris sa décision !

Depuis sa blessure à la cuisse, survenue au début du mois de septembre, Ousmane Dembélé ne compte qu'une seule et unique titularisation au PSG. Alors que son équipe se déplace à Nantes pour affronter le Vendée Fontenay Foot, l'international français devrait retrouver une place dans le XI de départ de Luis Enrique ce samedi soir.
Au début du mois de septembre, Ousmane Dembélé a été victime d'une déchirure de la cuisse. Depuis cette blessure, le numéro 10 du PSG est peu épargné par les pépins physiques et médicaux. A tel point qu'il ne compte qu'une seule titularisation avec le PSG depuis le 30 aout dernier.
PSG : Dembélé compte une titularisation depuis fin aout
Pour le compte des 32èmes de finale de la Coupe de France, le PSG doit défier le Vendée Fontenay Foot ce samedi soir à la Beaujoire. Pour cette rencontre, Ousmane Dembélé devrait retrouver une place dans la composition de départ de Luis Enrique.
PSG : Dembélé va démarrer contre le Vendée Fontenay Foot ?
Malade la semaine dernière, Ousmane Dembélé est totalement remis. Entré en jeu contre Flamengo ce mercredi soir, le numéro 10 du PSG devrait être aligné d'entrée face au Vendée Fontenay Foot ce samedi soir. Du moins, c'est ce qu'affirme Le Parisien.
La composition probable du PSG : Renato Marin (ou Lucas Chevalier) - David Boly, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo, Lucas Hernandez - Warren Zaïre-Emery (capitaine), Senny Mayulu, Désiré Doué - Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Quentin Ndjantou.