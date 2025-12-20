Ousmane Dembélé : Coup de théâtre, le PSG a pris sa décision !

Amadou Diawara

Depuis sa blessure à la cuisse, survenue au début du mois de septembre, Ousmane Dembélé ne compte qu'une seule et unique titularisation au PSG. Alors que son équipe se déplace à Nantes pour affronter le Vendée Fontenay Foot, l'international français devrait retrouver une place dans le XI de départ de Luis Enrique ce samedi soir.

Au début du mois de septembre, Ousmane Dembélé a été victime d'une déchirure de la cuisse. Depuis cette blessure, le numéro 10 du PSG est peu épargné par les pépins physiques et médicaux. A tel point qu'il ne compte qu'une seule titularisation avec le PSG depuis le 30 aout dernier.

PSG : Dembélé compte une titularisation depuis fin aout Pour le compte des 32èmes de finale de la Coupe de France, le PSG doit défier le Vendée Fontenay Foot ce samedi soir à la Beaujoire. Pour cette rencontre, Ousmane Dembélé devrait retrouver une place dans la composition de départ de Luis Enrique.