PSG : C'est terminé pour Bradley Barcola !

Amadou Diawara

Le PSG va clôturer son année 2025 ce samedi soir. En effet, la bande à Marquinhos va affronter le Vendée Fontenay Foot en 32ème de finale de la Coupe de France. Toutefois, Bradley Barcola ne sera pas de la partie. Fatigué, le numéro 29 de Luis Enrique a été autorisé à partir en vacances de fin d'année plus tôt que prévu.

Le PSG va jouer son ultime match de l'année 2025 ce samedi soir. Pour le compte des 32èmes de finale de la Coupe de France, les hommes de Luis Enrique vont se frotter au Vendée Fontenay Foot à la Beaujoire de Nantes.

PSG : Barcola a joué son dernier match de l'année D'après les indiscrétions du Parisien, Bradley Barcola ne va pas faire le voyage à Nantes avec les autres joueurs du PSG. En effet, le protégé de Luis Enrique ne devrait pas être convoqué pour la confrontation face au Vendée Fontenay Foot.