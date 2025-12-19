Séparation : Un joueur du PSG dérape, c’est la fin de l’histoire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Promis à un bel avenir durant son passage au Paris Saint-Germain, Sébastien Vaugeois n’a pas réussi à s’imposer au haut niveau. Dans le cadre d’un entretien accordé à son ancien club, l’actuel responsable du recrutement jeunes à Clermont est revenu sur son départ provoqué par son manque de sérieux.

« J’ai manqué de sérieux à un moment clé » « Bien que j'avais presque tout pour réussir, j'ai manqué de sérieux à un moment clé. Pourtant, j'ai grandi dans un environnement plutôt privilégié avec mon papa qui travaillait dans le milieu du football et qui m'a très bien accompagné. Le fait d'être gaucher était une réelle chance, car c'est un profil de joueur qui a toujours été très recherché. J'étais l'un des garçons sur lequel le club comptait réellement. Alors que tous les feux étaient au vert, la réalité m'a rattrapé », a confié Sébastien Vaugeois, dans un entretien accordé aux médias du PSG.