Séparation : Un joueur du PSG dérape, c’est la fin de l’histoire !

Promis à un bel avenir durant son passage au Paris Saint-Germain, Sébastien Vaugeois n’a pas réussi à s’imposer au haut niveau. Dans le cadre d’un entretien accordé à son ancien club, l’actuel responsable du recrutement jeunes à Clermont est revenu sur son départ provoqué par son manque de sérieux.
Passé par le centre de formation du PSG entre 1991 et 2002, Sébastien Vaugeois n’est pas parvenu à s’imposer au sein du club de la capitale. Désormais responsable du recrutement jeunes à Clermont, l’ancien milieu de terrain est revenu sur la raison principale qui l’avait empêché de s’imposer à Paris.
« J’ai manqué de sérieux à un moment clé »
« Bien que j'avais presque tout pour réussir, j'ai manqué de sérieux à un moment clé. Pourtant, j'ai grandi dans un environnement plutôt privilégié avec mon papa qui travaillait dans le milieu du football et qui m'a très bien accompagné. Le fait d'être gaucher était une réelle chance, car c'est un profil de joueur qui a toujours été très recherché. J'étais l'un des garçons sur lequel le club comptait réellement. Alors que tous les feux étaient au vert, la réalité m'a rattrapé », a confié Sébastien Vaugeois, dans un entretien accordé aux médias du PSG.
« J'ai subi plusieurs blessures préjudiciables »
Un écart de sérieux qui a alors précipité son départ du PSG. « Mon manque d'investissement m'a été fatal car mon corps n'a pas aimé et j'ai subi plusieurs blessures préjudiciables dont une qui m'a écarté des terrains pendant un an, poursuit l’ancien joueur, aujourd’hui âgé de 44 ans. À mon retour, je n'avais plus de vitesse et d'autres coéquipiers avaient progressé en mon absence. J'avais pourtant franchi toutes les étapes jusqu'à évoluer à 17 ans dans l'équipe réserve du club, tout en intégrant l'Équipe de France U18 aux côtés de joueurs comme Djibril Cissé et Philippe Mexès. J'ai dû me résoudre à quitter le club pour tenter d'atteindre le plus haut niveau ailleurs, tout ça par ma faute. Mais je nourris pas de regret, c'est ma vie. »