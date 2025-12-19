Officiel : Le nouveau couac au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la veille d'affronter Vendée Fontenay Foot en Coupe de France, le PSG a fait le point sur l'état de ses troupes. C'est alors que le club de la capitale a alors annoncé la blessure de Matvey Safonov, victime d'une fracture à la main. Mais voilà que ce n'est pas le seul couac qui frappe l'effectif du PSG.

Pour les prochaines semaines, le PSG va devoir faire sans Matvey Safonov. En effet, dans son point médical, le club de la capitale a fait savoir à propos du gardien russe : « Matvey Safonov souffre d’une fracture de la main gauche, suite au match face à Flamengo. Un nouveau point sera fait d’ici 3 à 4 semaines ».

« Lee Kang-In sera indisponible plusieurs semaines » Et voilà qu'en plus de Matvey Safonov, Luis Enrique va également devoir faire sans Kang-in Lee. Alors que le Sud-Coréen s'est blessé lors de la rencontre face à Flamengo, le PSG a annoncé : « Victime d’une lésion musculaire à la cuisse gauche lors du match de mercredi contre Flamengo, Lee Kang-In sera indisponible plusieurs semaines ».