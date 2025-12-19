Bagarre au PSG : La fin est annoncée !

Pierrick Levallet

Touché à la cheville le 29 novembre dernier contre l’AS Monaco, Lucas Chevalier n’a plus disputé un seul match avec le PSG depuis. Matvey Safonov a pris le relai et s’est montré très impressionnant ces derniers jours. Jérôme Alonzo estime toutefois que l’international français finira par reprendre sa place dans les buts parisiens.

Et si la hiérarchie des gardiens étaient relancées au PSG ? La dernière fois que Lucas Chevalier était sur le terrain, c’était le 29 novembre dernier contre l’AS Monaco. L’international français avait alors été victime d’un tacle très appuyé de Lamine Camara. Depuis, l’ancien du LOSC semble touché à la cheville. Matvey Safonov a alors pris le relai et s’est même montré très impressionnant ces derniers jours. Le Russe a notamment réalisé une performance légendaire ce mercredi en finale de la Coupe Intercontinentale en arrêtant quatre penalties dans la séance de tirs au but contre Flamengo.

«Je ne vois pas le PSG sacrifier Lucas» Mais malgré cela, Jérôme Alonzo ne pense pas que le PSG écartera Lucas Chevalier très longtemps. « Pour le moment Safonov mérite de durer mais je ne vois pas le PSG sacrifier Lucas pour sa première année au club. Chevalier est un meilleur gardien intrinsèquement. Si on note les capacités d’un gardien de 1 à 10, il sera chaque fois en avance sur Safonov » a-t-il d’abord expliqué dans des propos rapportés par Le Parisien.