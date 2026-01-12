Paris FC : Surprise, ça part au clash en coulisses !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir bouclé la signature de Luca Koleosho ce vendredi, le Paris FC vise désormais un très gros coup sur le mercato. Le promu parisien aimerait obtenir le prêt de Mathys Tel, peu utilisé avec Tottenham cette saison. Cependant, en coulisses, de gros clubs sont également sur les traces de l’attaquant français de 20 ans.

Le mercato hivernal pourrait révéler de belles promesses du côté du Paris FC. En effet, le club parisien, en pleine lutte pour le maintien, souhaite clairement renforcer son effectif pour la seconde partie de saison. Ce vendredi, le PFC a officialisé la signature de l’ailier Luca Koleosho en provenance de Burnley.

Le Paris FC sur Mathys Tel Une belle signature, alors que le Paris FC continue de travailler du côté de la Premier League. En effet, le club français aimerait recruter Mathys Tel comme le confirme RMC ce dimanche. Peu utilisé par Tottenham cette saison, le jeune Français aimerait trouver un club cet hiver afin de se relancer et de bénéficier d’un temps de jeu régulier.