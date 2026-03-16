Mercato - PSG : Il est transféré avec émotion, «comment c’est dur…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Difficile de dire adieu à un gros projet tel que celui du PSG, surtout quand on a été le numéro 9 du club durant plus de cinq ans en y ayant vécu toutes les émotions. C'est précisément ce qui est arrivé à cet ancien attaquant de l'équipe de France, qui avait annoncé son départ du PSG avec une grande tristesse à l'époque.

Les faits remontent au mois de janvier 2013, soit un an et demi après le rachat du PSG par le Qatar. Certains joueurs ont été poussés au départ afin de faire place aux grandes stars dans l'effectif parisien, et c'est précisément ce qui est arrivé au numéro 9 de l'époque, qui portait les couleurs du PSG depuis 2008. Transféré en Chine, au Dalian Aerbin, il n'avait pas caché son émotion au moment de faire ses adieux aux supporters via un poste sur Instagram. Il s'agit de Guillaume Hoarau.

Mercato - PSG : «Il ne voulait pas venir», la révélation sur ce transfert historique https://t.co/FTvepAyKcv — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Ça pique les yeux » « Ça y est, it's time ! Comment c'est dur de partir ! Ça pique les yeux ! Bon, je voulais tout simplement vous dire merci, merci à tous pour vos messages. Oui, je sais, pourquoi ce choix ? Et pourquoi pas ? Ainsi va la vie, nos chemins se croisent, se séparent. (...) Aujourd'hui, je suis comme vous, supporter du PSG, et j'espère que Paris va Zlataner tout le monde et gagner le championnat ! », avait posté Guillaume Hoarau, très ému au moment de quitter le PSG. Mais la concurrence était devenue trop compliquée pour le numéro 9, avec notamment le recrutement de Zlatan Ibrahimovic six mois auparavant.