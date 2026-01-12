Zidane : Mbappé annonce déjà un malaise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant de savoir si Zinedine Zidane sera bel et bien le prochain sélectionneur de l'équipe de France, Kylian Mbappé évoquait il y a quelques mois la situation avec l'ancien coach du Real Madrid. Et il avoue un premier malaise entre lui et Zidane puisqu'afin d'éviter les spéculations en tout genre, Mbappé refuse de trop le voir à Madrid.

C'est un secret de polichinelle : Zinedine Zidane devrait être, sauf énorme surprise de dernière minute, le prochain sélectionneur de l'équipe de France et sera nommé une fois que Didier Deschamps quittera ses fonctions après la Coupe du Monde 2026. En mars dernier, Kylian Mbappé accordait une grosse interview au Parisien dans laquelle il évoquait justement ce feuilleton brûlant et se montrait enthousiaste sur une arrivée de Zidane chez les Bleus.

Mbappé valide déjà Zidane « Tout le monde parle de Zidane, donc on ne va pas faire celui qui vit dans une caverne et qui ne sait pas ce qui se passe, mais ce n’est pas à moi d’en parler. C’est Zinédine Zidane ! Mais comme je vous ai dit, c’est Philippe Diallo qui décidera, c’est à lui que revient cette tâche. On verra sur quels critères il va se baser et quelles décisions il va prendre », a indiqué Kylian Mbappé, qui semble donc plus que jamais valider l'option Zinedine Zidane pour l'équipe de France. Mais en attendant, il craint malaise médiatique en s'affichant avec lui et prend donc ses précautions...