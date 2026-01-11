Zinedine Zidane : La magnifique déclaration d’amour !

Formé à Cannes avant de rejoindre les Girondins de Bordeaux, Zinedine Zidane a marqué ses premiers entraîneurs à l’image de Gilles Rampillon qui encense littéralement l’ancien numéro 10 de l’équipe de France qu’il a lancé en professionnel. Et il s’en souvient très bien.
Régulièrement, les formateurs de Zinedine Zidane raconte comment le Ballon d'Or 1998 était lorsqu'il a débuté sa carrière. Et à chaque fois, ils affirment avoir été très impressionné dès le départ. C'est encore une fois le cas de Gilles Rampillon, son premier entraîneur à l'AS Cannes.
Gilles Rampillon s'enflamme pour Zinedine Zidane
« Le sentiment que j’ai eu c’est que plus le niveau s’élevait et plus il s’adaptait. Je le vois encore rentrer en jeu à Bordeaux avec l’Equipe de France, il marque deux buts. Un du pied gauche alors qu’il est droitier et un de la tête, et il s’installe en Equipe de France. Le soir même il contacte Monsieur Varraud pour le remercier de l’avoir recruté. J’ai souvenir que quand j’entraînais, j’aimais bien terminer par quelques frappes au but parce que ce qui est important au football c’est le cadre. Je mettais des plots de chantier rouge et blanc avec le ballon en équilibre pour faire des reprises de volées. Je montrais le geste, le pied d’appuis et l’équilibre », confie-t-il dans l’émission Le Podcast des Légendes avant de poursuivre.
«C'est quelqu’un de très réceptif, une forme d’intelligence de tout capter»
« Un jour, je suis en train de regarder la finale de la Coupe d’Europe et je le vois faire (Leverkusen – Real Madrid). Je me dis ‘non, contrôle !’ et je vois cette superbe reprise de volée (rires). Je me dis ‘C’est pas vrai, il fait ça en finale de Coupe d’Europe’. J’ai souvent mis en avant ses qualités de réceptivité, d’écoute. On parlait des formes d’intelligences, je lui ai conseillé de continuer ses études. Je crois qu’il a arrêté en 4ème ou 3ème mais il s’est donné à corps perdu dans le football. Je l’ai encouragé, après il a eu d’autres entraîneurs, il est allé à Bordeaux etc… Mais c’est quelqu’un de très réceptif, une forme d’intelligence de tout capter », ajoute Gilles Rampillon.