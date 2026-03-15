Mercato - OM : Ça s’est fini «en eau de boudin» avec Marseille pour une histoire d’argent

Si rejoindre l’OM a été un beau souvenir pour beaucoup, voilà que ça ne s’est pas très bien terminé pour certains. En effet, il y en a qui ont connu une fin d’aventure compliquée à Marseille. C’est ce qui est arrivé il y a quelques années avec un ancien joueur de l’équipe de France. Et tout cela à cause d’un problème d’argent. Explications.
L’OM en a accueilli plusieurs des internationaux français dans son histoire. En 1972, le club phocéen mettait ainsi la main sur Marius Trésor, qui arrivait alors en provenance de l’AC Ajaccio. L’ancien défenseur sera resté jusqu’en 1980 à Marseille, date de son départ pour les Girondins de Bordeaux. Mais voilà que ça aurait pu et dû se passer différemment pour Trésor, qui devait initialement prendre une autre direction pour poursuivre sa carrière après l’OM.
« J’aurais aimé jouer là-bas »
En 2025, pour Le Figaro, Marius Trésor était revenu sur la fin de son histoire compliquée avec l’OM. C’est alors que l’ancien Olympien avait évoqué sa déception suite à son transfert avorté au Bayern Munich : « Huit années magnifiques même si l’histoire s’est terminé en eau de boudin, malheureusement. En raison du transfert avorté au Bayern Munich ? Oui. Je ne sais pas si cela se serait bien passé, mais j’aurais aimé jouer là-bas. Quand je suis monté à Munich pour passer la visite médicale, le club m’avait dit qu’il n’y avait pas de problème. Bernard Genestar, l’ancien agent de Michel Platini, m’avait accompagné. Il s’est mis d’accord eux ».
« J’ai appris que l’OM, pour six mois de contrat, avec demandé 2 millions de francs »
Le fait est que ce transfert au Bayern Munich n’aura jamais vu le jour pour Marius Trésor. Et pour cause… « Tout était bien ficelé et il me restait six mois de contrat à Marseille. Mais quand je suis revenu, j’ai appris que l’OM, pour six mois de contrat, avec demandé 2 millions de francs. Tout est tombé à l’eau… C’était ma volonté, tout était fait. J’étais prêt à relever le défi », avait poursuivi l’ancien joueur de l’OM.