Mercato - OM : Ça s’est fini «en eau de boudin» avec Marseille pour une histoire d’argent

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si rejoindre l’OM a été un beau souvenir pour beaucoup, voilà que ça ne s’est pas très bien terminé pour certains. En effet, il y en a qui ont connu une fin d’aventure compliquée à Marseille. C’est ce qui est arrivé il y a quelques années avec un ancien joueur de l’équipe de France. Et tout cela à cause d’un problème d’argent. Explications.

L’OM en a accueilli plusieurs des internationaux français dans son histoire. En 1972, le club phocéen mettait ainsi la main sur Marius Trésor, qui arrivait alors en provenance de l’AC Ajaccio. L’ancien défenseur sera resté jusqu’en 1980 à Marseille, date de son départ pour les Girondins de Bordeaux. Mais voilà que ça aurait pu et dû se passer différemment pour Trésor, qui devait initialement prendre une autre direction pour poursuivre sa carrière après l’OM.

Jour et nuit, son calvaire ne s'est jamais arrêté à l'OM : Il sort du silence https://t.co/1xhYgEtSs7 — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« J’aurais aimé jouer là-bas » En 2025, pour Le Figaro, Marius Trésor était revenu sur la fin de son histoire compliquée avec l’OM. C’est alors que l’ancien Olympien avait évoqué sa déception suite à son transfert avorté au Bayern Munich : « Huit années magnifiques même si l’histoire s’est terminé en eau de boudin, malheureusement. En raison du transfert avorté au Bayern Munich ? Oui. Je ne sais pas si cela se serait bien passé, mais j’aurais aimé jouer là-bas. Quand je suis monté à Munich pour passer la visite médicale, le club m’avait dit qu’il n’y avait pas de problème. Bernard Genestar, l’ancien agent de Michel Platini, m’avait accompagné. Il s’est mis d’accord eux ».