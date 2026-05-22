Officiel : Le Real Madrid annonce un départ important !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une saison ratée, le Real Madrid s’apprête à vivre un été agité. Ce vendredi, le club madrilène a commencé son grand ménage, en officialisant notamment le départ de David Alaba. Arrivé il y a cinq ans en Espagne, l’international Autrichien de 33 ans quitte la « Casa Blanca » libre de tout contrat.

Un grand remaniement d’effectif se prépare du côté du Real Madrid. Alors que José Mourinho devrait prochainement effectuer son retour en tant qu’entraîneur, le club madrilène va se séparer de plusieurs joueurs cet été. Arrivé en provenance du Bayern Munich en 2021, David Alaba, libre le 30 juin prochain, va quitter le club merengue, qui l’a annoncé officiellement par le biais d’un communiqué publié ce vendredi.

Le Real Madrid officialise le départ de David Alaba « Le Real Madrid C. F. et David Alaba ont convenu de mettre fin à son parcours en tant que joueur de notre club à la fin de la présente saison. Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et toute son affection à un joueur qui a fait partie d’une équipe ayant marqué l’une des périodes les plus réussies de notre histoire. David Alaba a porté notre maillot lors de 131 matchs durant 5 saisons, au cours desquelles il a remporté 11 titres : 2 Coupes d’Europe, 2 Coupes du monde des clubs, 2 Supercoupes d’Europe, 2 Ligas, 1 Coupe du Roi et 2 Supercoupes d’Espagne.Le Real Madrid souhaite à David Alaba et à sa famille tout le meilleur pour cette nouvelle étape de leur vie. Le stade Santiago Bernabéu lui rendra hommage ce samedi à l’occasion du dernier match de Liga que disputera notre équipe », peut-on lire dans ce dernier.