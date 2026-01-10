Zinedine Zidane : Mbappé et Dembélé complètement snobés !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En 2025, Ousmane Dembélé a réussi à se sublimer pour mener le PSG vers une victoire historique. L'attaquant français s'est transformé en véritable leader du club de la capitale et multiplie les récompenses individuelles. Il vient d'être élu joueur français de l'année par France Football, un vote qui s'est fait sans Zinédine Zidane.

Chaque année, France Football désigne le meilleur joueur français de l'année grâce aux votes du rédacteur en chef et des anciens lauréats, qu'ils soient à la retraite ou en plein dans leur carrière. Mais cette année, Zinédine Zidane n'a pas répondu à l'appel et n'a pas participé au vote.

Dembélé devance largement Mbappé Comme le révèle France Football dans le détail des votes, c'est sans surprise Ousmane Dembélé qui a largement été le plus plébiscité. En effet l'attaquant français, vainqueur du Ballon d'Or, a même été cité 23 fois en première position sur 26 votants. Même Kylian Mbappé, devancé de 70 points au classement, a voté pour son ancien coéquipier.