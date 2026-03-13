Jeux d'hiver 2026 : Exclu à cause de sa consommation d'alcool, il est viré !

Amadou Diawara

Présent aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, un entraineur de saut à ski a été exclu à cause d'une « consommation d’alcool excessive ». Malheureusement pour lui, il a également été licencié par sa fédération, et ce, alors qu'il avait une option dans son contrat pour prolonger de deux saisons.

Depuis l'année 2024, Igor Medved était l'entraineur de l'équipe finlandaise de saut à ski. Toutefois, le Slovène a fait une erreur qui lui a couté très cher. En effet, Igor Medved a été exclu des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, et ce, à cause d'une « consommation d’alcool excessive ». Comme rapporté par Le Parisien, l'incident n'a pas eu lieu lors d'un entrainement. En effet, Igor Medved a participé à une soirée arrosée organisée à la suite du sacre de la Slovénie, son pays d’origine, lors de l’épreuve par équipes mixtes. Ce qui n'a pas du tout plu à la fédération finlandaise.

La présidente du CIO, Kirsty Coventry, reflète le pouvoir du sport pour façonner des vies, renforcer la confiance et ouvrir des portes aux femmes partout dans le monde.



Ensemble, nous continuons à œuvrer pour que toutes les femmes, quelle que soit leur communauté, aient la… pic.twitter.com/PQ59kLcxS3 — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) March 8, 2026

«Les conditions nécessaires à la poursuite de notre collaboration ne sont plus réunies» Via un communiqué, la fédération finlandaise a annoncé la fin de sa collaboration avec Igor Medved, qui disposait pourtant d'une option pour prolonger son contrat de deux saisons. « Nous avons examiné attentivement l’encadrement technique de l’équipe nationale en concertation avec les parties prenantes. À l’issue de ce processus, nous avons conclu que les conditions nécessaires à la poursuite de notre collaboration ne sont plus réunies. Nous remercions Igor Medved pour sa précieuse contribution à l’équipe nationale et son travail remarquable », peut-on lire.