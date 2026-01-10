Zinedine Zidane finit «tout seul», la grande décision

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir évolué dans un collectif en tant que footballeur, Zinedine Zidane s’est reconverti comme entraîneur, le plaçant ainsi en première ligne sur le banc de touche. Un choix qu’il n’avait pas forcément imaginé durant sa jeunesse, lui qui avait volontairement esquivé la pratique d’un sport individuel.

Après une brillante carrière de footballeur, Zinedine Zidane s’est reconverti comme entraîneur, avec le succès qu’on lui connaît. Vainqueur à trois reprises de la Ligue des champions sur le banc du Real Madrid, le Ballon d’Or 1998 est aujourd’hui pressenti pour succéder à Didier Deschamps en équipe de France. Seul sur son banc de touche, Zinedine Zidane n’avait pas forcément imaginé se retrouver en première ligne de la sorte comme il l’avait expliqué en 2015, dans un entretien accordé au magazine So Foot.

« La solitude du sportif me faisait peur. (…) Et puis aujourd’hui, me voilà entraîneur. Et entraîneur, bah t’es tout seul » « C’est très étrange parce que je me suis longtemps dit que je n’aurais jamais pu faire un sport individuel. Dans ma famille, on est très judo, mon frère est ceinture noire et champion de France, j’étais moi-même plutôt pas mal (ceinture bleue, ndlr), j’ai toujours adoré le tennis, Roland-Garros, tout ça, mais je me suis toujours dit que je n’aurais jamais pu faire un sport individuel. La solitude du sportif me faisait peur. Quand tu gagnes, ça va, mais quand tu perds, tu perds seul. Et puis, quand tu as perdu seul, tu repars seul, tu voyages seul. J’ai toujours admiré les gars qui supportaient ça. Tu prépares un truc toute la saison, et à la fin, tu perds au premier tour et t’es tout seul… ça ne doit pas être évident ! Et puis aujourd’hui, me voilà entraîneur. Et entraîneur, bah t’es tout seul », confiait Zinedine Zidane.