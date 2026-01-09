Craquage à l'OM : La terrible révélation après le PSG

Alexis Brunet

Jeudi soir, l’OM pensait enfin réussir à mettre la main sur un titre, mais c’était sans compter Gonçalo Ramos. L’attaquant du PSG a permis au club de la capitale d’égaliser à la 95ème minute et cela souligne une vraie carence à Marseille. L’équipe de Roberto De Zerbi a encaissé huit buts dans les cinq dernières minutes d’un match cette saison, lui faisant perdre pas moins de dix points. Personne ne fait mieux en Europe.

L’OM croyait enfin mettre fin à sa disette de trophées, mais jeudi soir le PSG a prouvé encore une fois qu’il était supérieur. Alors que les Marseillais menaient 2-1, Gonçalo Ramos a surgi à la 95ème minute pour égaliser. S’en est suivi une séance de tirs au but remportée donc par les Parisiens grâce à un grand Lucas Chevalier, qui a stoppé deux tentatives marseillaises.

Les fins de matchs ne réussissent pas à l’OM L’OM peut donc avoir des regrets, mais cela devient une habitude. Comme le souligne L’Équipe, le club phocéen a encaissé pas moins de huit buts lors des cinq dernières minutes d’un match cette saison, ce qui lui a fait perdre un total de 10 points (le Trophée des Champions est considéré ici comme un match qui rapporterait des points). L’équipe de Roberto De Zerbi peut toutefois se vanter d’avoir mis la main sur un titre car aucune autre formation ne fait mieux ou plutôt pire en Europe.