Mbappé en Algérie : Deux joueurs vont tout chambouler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Petit frère de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé se sent de mieux en mieux avec le LOSC. Auteur d’une bonne première partie de saison à Lille, le cadet de la famille Mbappé attise les convoitises de la sélection algérienne qui l’aurait approché. Au sein du vestiaire lillois, deux joueurs pourraient faire pencher la balance. Explications.

Alors que Kylian s’épanouit au Real Madrid, Ethan Mbappé réalise tout comme son grand frère, une belle saison dans son nouveau club. Ayant lui aussi quitter le PSG en 2024, le joueur de 19 ans a fini par rejoindre le LOSC. Bien intégré au sein de l’effectif de Bruno Genesio, le cadet de la fratrie devrait connaître un bouleversement dans sa jeune carrière.

Mbappé approché par l’Algérie En effet, Ethan Mbappé va bientôt devoir faire un choix au niveau de sa carrière internationale. Éligible à la sélection algérienne, le petit Mbappé a été approché récemment par les Fennecs comme le révèle le Parisien ce vendredi. Après avoir convaincu Luca Zidane de la rejoindre, la fédération algérienne de football s’attaque à un autre gros poisson en la personne d’Ethan Mbappé.