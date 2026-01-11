Zidane et l'Algérie : C'est terminé après une grosse souffrance !

Amadou Diawara

Ce samedi, l'Algérie a été éliminée en quart de finale de la CAN 2025. En effet, les Fennecs de Luca Zidane (27 ans) se sont inclinés face au Nigéria. Interrogé en conférence de presse d'après-match, Vladimir Petkovic (62 ans) a avoué que son équipe avait souffert pendant la rencontre.

Grâce à a victoire contre la RD Congo, l'Algérie a validé son ticket pour les quarts de finale de la CAN 2025. Opposé au Nigéria ce samedi, les Fennecs de Luca Zidane se sont inclinés (2-0).

CAN 2025 : Algérie 0-2 Nigéria Présent en conférence de presse d'après-match ce dimanche, Vladimir Petkovic a analysé la défaite de l'Algérie face au Nigéria. D'après le sélectionneur des Fennecs, les Super Eagles ont malmené son équipe.