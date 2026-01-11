Zidane et l'Algérie : C'est terminé après une grosse souffrance !

Ce samedi, l'Algérie a été éliminée en quart de finale de la CAN 2025. En effet, les Fennecs de Luca Zidane (27 ans) se sont inclinés face au Nigéria. Interrogé en conférence de presse d'après-match, Vladimir Petkovic (62 ans) a avoué que son équipe avait souffert pendant la rencontre.
Grâce à a victoire contre la RD Congo, l'Algérie a validé son ticket pour les quarts de finale de la CAN 2025. Opposé au Nigéria ce samedi, les Fennecs de Luca Zidane se sont inclinés (2-0).
CAN 2025 : Algérie 0-2 Nigéria
Présent en conférence de presse d'après-match ce dimanche, Vladimir Petkovic a analysé la défaite de l'Algérie face au Nigéria. D'après le sélectionneur des Fennecs, les Super Eagles ont malmené son équipe.
«Nous avons souffert»
« Tout d'abord, félicitations à notre adversaire, le Nigeria, qui méritait de gagner ce match, ils étaient meilleurs que nous. Nous n'avons jamais été dans le match, nous avons souffert, surtout pendant les 20-30 premières minutes. Nous avons un peu mieux joué en deuxième mi-temps, mais le match était compromis dès la première mi-temps. Nous avons bien encaissé les coups, comme un boxeur, sans tomber... Comme je l'ai dit, ça s'est un peu mieux passé en deuxième mi-temps, notamment parce qu'il était impossible pour le Nigeria de maintenir ce rythme pendant 90 minutes. Il y a des regrets, mais je tiens à féliciter mon équipe pour son parcours, pour le tournoi qu'elle a disputé », a confié Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l'Algérie.