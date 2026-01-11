Retour à Paris : Il se lâche après son transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur du PSG, Kevin Trapp s'est lancé dans un nouveau défi à 35 ans en rejoignant le Paris FC l'été dernier. L'Allemand est donc revenu à Paris mais dans un club différent. Le Paris FC lui proposait un projet intéressant et a pour ambition de monter en puissance en Ligue 1.

Nouveau venu en Ligue 1 cette année, le Paris FC a construit un nouvel effectif pour affronter cette saison dans l'élite du championnat. Le club est un peu en souffrance à la 15ème place du classement mais croit en ses chances. D'ailleurs Kevin Trapp a été séduit par le projet des dirigeants qui sont venus le chercher.

Kevin Trapp au Paris FC, le projet est validé Après une grande expérience, Kevin Trapp s'est lancé dans ce nouveau projet avec le Paris FC et semble bien impliqué. Le gardien allemand est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre le club. « Pourquoi avoir choisi de revenir en France ? C’est très simple. Les échanges avec le coach, les responsables ont été très bons. J’adore chercher le challenge, c’est un projet qui est intéressant, très ambitieux. Ça m’a excité dès le début. Je suis très fier et content d’être ici et de pouvoir accompagner ce qu’on va faire dans les prochaines années » explique-t-il à Téléfoot.