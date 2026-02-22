«C’est un super joueur» : Il débarque au PSG et met tout le monde d’accord !

Pierrick Levallet

Après avoir passé de nombreuses années à empiler les stars dans l’espoir de remporter la Ligue des champions, le PSG a pris un virage important dans son projet après les arrivées de Luis Campos et de Luis Enrique. Le club de la capitale mise sur la jeunesse désormais et sur les besoins du collectif. Un joueur des Rouge-et-Bleu semble d’ailleurs mettre tout le monde d’accord dans le vestiaire.

Avec l’arrivée de QSI en 2011, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension. Très vite, le club de la capitale a empilé les stars dans l’optique de remporter la prestigieuse Ligue des champions. Mais cette stratégie n’a pas vraiment été couronnée de succès. Les Rouge-et-Bleu ont plus souvent vécu de désillusions sur la scène européenne avec ce modèle. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont alors pris un virage important avec les arrivées de Luis Campos et de Luis Enrique.

Le PSG continue de miser sur la jeunesse Le Portugais et l’Espagnol ont en effet mis un terme au règne des stars pour se concentrer davantage sur la jeunesse et les besoins du collectif. Et cela a porté ses fruits, puisque le PSG a remporté sa première Ligue des champions de son histoire en 2025, sans Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi. La formation parisienne a alors poursuivi sur cette voie cet hiver, en arrachant Dro Fernandez des mains du FC Barcelone. Et visiblement, le joueur de 18 ans a mis tout le monde d’accord dans le vestiaire du PSG.