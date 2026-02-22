«Les 250 transferts de Longoria» ne changent rien : Il désigne le vrai problème de l'OM (et c'est très inquiétant)

Décidément, l’OM n’arrive pas à se sortir de la crise que le club traverse depuis quelques jours. L’élimination en Ligue des champions a mis l’équipe phocéenne dans une situation délicate, et a par exemple précipité le départ de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria a notamment été pointé du doigt pour son activité permanente sur le mercato. Mais le vrai problème des Marseillais se situerait ailleurs.
Plongé en pleine crise depuis quelques jours maintenant, l’OM n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Depuis la défaite contre Bruges, synonyme d’élimination en Ligue des champions, le club phocéen n’a remporté qu’un seul de ses 5 derniers matchs (contre Rennes en Coupe de France). Le premier match d’Habib Beye sur le banc marseillais s’est d’ailleurs soldé par une défaite contre Brest ce vendredi (2-0).
Pablo Longoria pointé du doigt pour la crise à l’OM
Depuis, on ne cesse de chercher le responsable de cette crise qui ne semble pas vouloir se terminer. Pablo Longoria a notamment été pointé du doigt pour son activité permanente sur le mercato ces dernières années. Il faut dire que remanier presque entièrement l’équipe d’une année sur l’autre ne facilite pas la création d’automatismes entre les joueurs. Mais pour Thomas Bonnavent, le vrai problème de l’OM se situerait ailleurs.
«J’ai l’impression qu’ils se foutent du club»
« Les passes que Vermeeren rate à 5 mètres, les relances saucisson de Rulli que ce soit à la main ou au pied dès le début de rencontre, Weah qui est tout le temps pris dans son dos, Hojbjerg qui ne met pas une passe d’aplomb vers l’avant... Tout ça, ce n’est pas la faute des 250 transferts de Longoria. J’ai l’impression qu’ils se foutent du club ? Oui, pour moi il y a un peu de ça contre Brest » a confié le journaliste au micro de L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe. Voilà qui devrait inquiéter un peu plus les supporters de l’OM...