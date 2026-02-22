«Les 250 transferts de Longoria» ne changent rien : Il désigne le vrai problème de l'OM (et c'est très inquiétant)

Pierrick Levallet

Décidément, l’OM n’arrive pas à se sortir de la crise que le club traverse depuis quelques jours. L’élimination en Ligue des champions a mis l’équipe phocéenne dans une situation délicate, et a par exemple précipité le départ de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria a notamment été pointé du doigt pour son activité permanente sur le mercato. Mais le vrai problème des Marseillais se situerait ailleurs.

Plongé en pleine crise depuis quelques jours maintenant, l’OM n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Depuis la défaite contre Bruges, synonyme d’élimination en Ligue des champions, le club phocéen n’a remporté qu’un seul de ses 5 derniers matchs (contre Rennes en Coupe de France). Le premier match d’Habib Beye sur le banc marseillais s’est d’ailleurs soldé par une défaite contre Brest ce vendredi (2-0).

Pablo Longoria pointé du doigt pour la crise à l’OM Depuis, on ne cesse de chercher le responsable de cette crise qui ne semble pas vouloir se terminer. Pablo Longoria a notamment été pointé du doigt pour son activité permanente sur le mercato ces dernières années. Il faut dire que remanier presque entièrement l’équipe d’une année sur l’autre ne facilite pas la création d’automatismes entre les joueurs. Mais pour Thomas Bonnavent, le vrai problème de l’OM se situerait ailleurs.