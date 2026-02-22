Le PSG se sépare d’un grand joueur : «Il aurait dû être Ballon d’Or»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières années, le PSG a connu de nombreux changements au sein de son effectif avec le départ de plusieurs joueurs majeurs. Et l'un des joueurs qui a quitté le club laisse de grands regrets à un grand nom du football français.

En 2023, lorsque Luis Enrique arrive sur le banc du PSG, il fait le ménage au sein du vestiaire en réclamant le départ de nombreux joueurs, y compris des stars comme Neymar, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti. Et le départ du milieu de terrain italien a laissé des regrets à Claude Makelele qui l'avait cotoyé de près lorsqu'il était adjoint à Paris. Et l'ancien international français ne cache pas qu'il aurai vu une carrière encore plus grande pour Marco Verratti qu'il voyait comme un Ballon d'Or en puissance.

Makelele a des regrets pour Verratti « Je pense qu’il a sorti Verratti parce qu’il n’y avait plus cette étincelle. Il ne progressait plus. Il faisait progresser les autres. Les autres sont arrivés à un niveau de performance, de qualité technique, tactique, mais lui ne progressait plus. Il était en avance sur tout le monde. Il y a des joueurs qui sont nés en avance sur tout le monde. À partir du moment où il n’a plus ce cadre, il se perd tout simplement », confiait-il l’année dernière dans une interview accordée au Média Carré.