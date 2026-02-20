Habib Beye à l'OM : «Le sentiment que j’avais...», il sort du silence après la séparation

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'Olympique de Marseille et Habib Beye, l'histoire d'amour a repris 19 ans après son départ pour Newcastle. L'ancien capitaine de l'OM a quitté il y a tout juste une semaine le Stade Rennais pour hériter ces dernières heures de l'équipe première marseillaise. Un de ses anciens joueurs est monté au créneau dans la presse sur certaines rumeurs autour de la séparation entre Beye et Rennes.

En début de semaine dernière, deux entraîneurs prenaient la porte en Ligue 1. Et, de manière assez ironique, l'un d'eux a pris la place de l'autre. Le lundi 9 février, au lendemain du Classico perdu par l'OM de Roberto De Zerbi sur la pelouse du Parc des princes (5-0) contre le PSG, Habib Beye était remercié par le Stade Rennais. Un peu moins de 48 heures plus tard, ce fut au tour de l'Italien d'être limogé par l'Olympique de Marseille. Après une semaine de rumeurs et de témoignages dans la presse, Beye a hérité de l'effectif entraîné pendant un an et demi par De Zerbi pour la prochaine année et demi, l'ex-capitaine de l'OM étant contractuellement lié au club jusqu'à l'été 2027.

🅒🅞🅜🅟🅞 #SB29OM ⚔️



Le premier 1️⃣1️⃣ de départ du 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour la 23ème journée de @Ligue1 ⚡️

Coup d'envoi à 20h45 pic.twitter.com/v3QFpSgvO9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2026

«On était certainement arrivé à la fin de quelque chose» Valentin Rongier a côtoyé Habib Beye pendant un peu plus de six mois. L'ancien milieu de terrain de l'OM, parti en Bretagne à la dernière intersaison, s'est longuement attardé en conférence de presse au sujet de la fin de sa collaboration avec son ex-entraîneur à Rennes remplacé par Franck Haise. « J’ai maintenant un peu d’expérience dans le foot, ça fait longtemps que je suis dans cette bulle, et j’ai l’habitude. Dans le football actuel, il y a énormément de mouvements, que ce soit les joueurs ou les coachs. Non pas que l’on ne s’attache pas aux personnes, mais on sait que ça fait partie du job et que ça peut arriver à tout moment. On était certainement arrivé à la fin de quelque chose, les dirigeants ont pris cette décision. Les joueurs, on n’a rien à dire là-dessus, seulement se mettre au travail et prendre leurs responsabilités, parce que si ça n’a pas fonctionné, ce n’est pas uniquement la faute du coach, mais de tout le monde. Il y a une grosse remise en question du groupe ».