Un joueur «en train de fumer sa clope» : La scène étonnante dans les vestiaires de l'OM

Axel Cornic

Sport de haut niveau et cigarette n’ont jamais fait bon ménage, que ce soit dans le football ou dans d’autres disciplines. Il était pourtant un temps ou fumer n’était pas si dérageant pour les stars du ballon rond, qui devaient toutefois user des meilleurs subterfuges pour se cacher.

Avec l’évolution du sport au fil des années et une exigence toujours plus élevée, la vie d’un footballeur est devenue beaucoup plus aseptisée que jamais. Pourtant, les plus grandes légendes de ce sport ont montré qu’on pouvait très bien avoir des écarts d’hygiène de vie et briller à la face du monde.

«C'était interdit», mais Zinedine Zidane a fini par accepter cette invitation https://t.co/DzQwGr7hOs — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

Le tabac, un tabou du sport C’est notamment le cas avec la cigarette. Il y a quelques années encore, elle était loin d’être tabou dans le football. Bien au contraire, puisque des icones générationnelles comme Johan Cruyff n’ont jamais eu aucun problème à parler de leur addiction au tabac. L'une de ses photos, où on le voit fumer dans le vestiaire avec le maillot des Pays-Bas sur les épaules, est même devenue extrêmement célèbre. Mais au fil des années, les footballeurs adeptes de la cigarette se sont cachés de plus en plus, de peur d’heurter l’opinion public.