Un joueur «en train de fumer sa clope» : La scène étonnante dans les vestiaires de l'OM

Sport de haut niveau et cigarette n’ont jamais fait bon ménage, que ce soit dans le football ou dans d’autres disciplines. Il était pourtant un temps ou fumer n’était pas si dérageant pour les stars du ballon rond, qui devaient toutefois user des meilleurs subterfuges pour se cacher.
Avec l’évolution du sport au fil des années et une exigence toujours plus élevée, la vie d’un footballeur est devenue beaucoup plus aseptisée que jamais. Pourtant, les plus grandes légendes de ce sport ont montré qu’on pouvait très bien avoir des écarts d’hygiène de vie et briller à la face du monde.
Le tabac, un tabou du sport
C’est notamment le cas avec la cigarette. Il y a quelques années encore, elle était loin d’être tabou dans le football. Bien au contraire, puisque des icones générationnelles comme Johan Cruyff n’ont jamais eu aucun problème à parler de leur addiction au tabac. L'une de ses photos, où on le voit fumer dans le vestiaire avec le maillot des Pays-Bas sur les épaules, est même devenue extrêmement célèbre. Mais au fil des années, les footballeurs adeptes de la cigarette se sont cachés de plus en plus, de peur d’heurter l’opinion public.
« Avant un match, je veux aller pisser et vois de la fumée qui sort des toilettes ! »
En France, le fumeur le plus célèbre du ballon rond est sans aucun doute le Champion du monde 1998 Fabien Barthez. Et comme si on manquait d’anecdotes à son sujet, l’un de ses anciens coéquipiers à l’OM en a livré une autre. « Le gardien que j'ai préféré ? Fabien Barthez, à Marseille. Avant un match, je veux aller pisser et vois de la fumée qui sort des toilettes ! » a expliqué l’ancien milieu de terrain marseillais Fabrice Henry, dans un entretien publié par L’Equipe en 2025. « J'ouvre la porte et Fabien était assis sur les chiottes, en train de fumer sa clope ! ».