«J'y pense tous les jours» : Des années plus tard, ce souvenir qui le hante encore avec l'équipe de France...

L'échec en finale, l'équipe de France connaît ce sentiment douloureux. Avant Kylian Mbappé qui était dépité sur le banc des remplaçants du Lusail Stadium le 18 décembre 2022 après une défaite contre l'Argentine aux tirs au but (3-3 puis 2-4), à l'instar du reste du groupe de Didier Deschamps, d'autres Bleus ont goûté à cet amer moment. L'un d'eux raconte...

Il aurait pu faire un carton plein. A l'image d'un Michael Jordan qui a remporté les six finales NBA qu'il a disputé avec les Chicago Bulls dans les années 90, ils sont plusieurs joueurs dans l'histoire de l'équipe de France à avoir frôlé la perfection avec un trois sur trois en finale. En 1998 et en 2000, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Lilian Thuram, David Trezeguet ou encore Patrick Vieira soulevaient à la fois la Coupe du monde et l'Euro. Ils étaient proches, à l'instar de Fabien Barthez, d'en faire de même en Allemagne en 2006.

«C'est dur, j'y pense encore tous les jours. Et après je me dis qu'on ne devait pas la gagner» En mai 2020, Fabien Barthez était l'invité de l'émission Team Duga qui existait à l'époque sur RMC. Lancé par Christophe Dugarry et Jean-Louis Tourre sur la défaite de l'équipe de France en finale de Coupe du monde face à l'Italie (1-1 puis 5-3 aux tirs au but), l'ancien gardien des Bleus a fait un aveu sur ce match spécial qui occupait encore ses pensées 14 ans plus tard. « Si mon plus grand regret est de ne pas avoir pu arrêter un tir au but qui aurait pu faire gagner la France en 2006 ? C'est dur, j'y pense encore tous les jours. Et après je me dis qu'on ne devait pas la gagner. Il n'y avait pas ce qu'il fallait pour la gagner. (...) L'atmosphère et les relations avec le coach ? C'était très compliqué. Je joue trois finales avec l'équipe nationale, j'en ai gagné deux et perdu une, je sais ce que c'est ».