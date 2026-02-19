Deschamps fracassé par un joueur : «Je n’ai plus envie de travailler avec ce coach»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son brillant parcours depuis 25 ans au poste d'entraîneur, Didier Deschamps n'a pas fait l'unanimité chez les joueurs qu'il a eu sous ses ordres. Loin de là. Et l'un d'entre eux s'était d'ailleurs plaint de ses méthodes en affichant fermement sa volonté de ne plus jamais travailler sous ses ordres... Retour sur ce clash avec Deschamps.

Passé par le banc de l'OM entre 2009 et 2012, Didier Deschamps n'a pas laissé un souvenir impérissable à l'ensemble des joueurs dirigés au cours de cette période. En effet, l'un d'entre eux s'était embarqué dans un gros bras de fer afin de pouvoir quitter l'OM à l'été 2010, et cet attaquant avait des rapports pour le moins tendus avec Deschamps. Il s'agissait d'Hatem Ben Arfa...

«J’ai dormi avec...» : Cette nuit très spéciale racontée par Didier Deschamps https://t.co/xAdVJb7JRI — le10sport (@le10sport) February 18, 2026

Ben Arfa très en colère En août 2010, dans un large entretien accordé à L'EQUIPE alors qu'il faisait le forcing afin de quitter l'OM pour pouvoir signer à Newcastle, Hatem Ben Arfa avait fracassé le club phocéen : « Je ne retournerai plus à la Commanderie. C’est fini. Je suis prêt à ne pas jouer de la saison. J’ai ma fierté, ma dignité. Je ne suis pas un bouche-trou. Je ne suis pas un paquet de lessive, je ne suis pas de la merde. C’est parce que mes dirigeants se foutent de ma gueule qu’aujourd’hui je vous annonce que je suis prêt à mettre ma carrière entre parenthèses s’ils n’acceptent pas la proposition de Newcastle comme c’était prévu au départ. L’OM voulait un prêt. Que l’OM ne revienne pas là-dessus », lâchait Ben Arfa, avant de s'en prendre frontalement à Didier Deschamps.