Deschamps : Le clash à vie à cause… de Karim Benzema ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps avait dit au groupe de France 2018 qu’un sacre en Coupe du monde allait unir chacun d’entre eux à jamais. Le sélectionneur était bien placé pour le savoir puisqu’il avait vécu la même expérience 20 ans plus tôt avec France 98. Néanmoins, les liens entre certains d’entre eux se sont rompus au fil du temps. Et l’une des raisons des frictions entre Deschamps et un membre en question n’est autre… que Karim Benzema !

Deux épopées de l’équipe de France qui sont restées dans les mémoires collectives. En 1998 et en 2000, Didier Deschamps a fait partie de deux groupes capables à la fois de s’asseoir sur le toit du monde, mais aussi de l’Europe. L’actuel sélectionneur des Bleus en était d’ailleurs le capitaine. Aux côtés de Zinedine Zidane, Fabien Barthez, Thierry Henry, Patrick Vieira ou encore Lilian Thuram, Deschamps a écrit deux des plus belles pages de l’histoire de la sélection nationale.

Christophe Dugarry sur Roberto De Zerbi 😬💥



🗣 "Et là De Zerbi qui ne comprend pas. C’est simple, toi tu es un entraineur surcoté, et tes joueurs sont surcotés également. Ils sont limités tes joueurs, mais avec toi ils sont encore moins bons" - RMC#PSGOM #TeamOM pic.twitter.com/OIgeYiG4OG — Onze Mondial (@OnzeMondial) February 11, 2026

«Faire la paix avec Deschamps ? Ça n’arrivera jamais» En 2012, Deschamps a accepté d’endosser le costume de sélectionneur qu’il n’a plus jamais enlevé depuis. Chose qu’il fera une fois la prochaine Coupe du monde passée (11 juin - 19 juillet). Son mandat de coach des Bleus a été vivement commenté et notamment en raison du cas Karim Benzema, écarté par la Fédération française de football entre fin 2015 et 2021 pour l’apparition de son nom dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Christophe Dugarry, qui a partagé le vestiaire de l’équipe de France avec Deschamps en 1998 et 2000, lui avait reproché ce choix. Ce qui n’était pas du tout passé chez « DD » et a entaché à « jamais » leur relation. « Faire la paix avec Deschamps ? Ça n’arrivera jamais. On ne s’appréciait déjà pas en tant que joueurs, mais il s’est vraiment fâché parce que je l’ai critiqué pour ne pas avoir sélectionné Benzema pour l’Euro 2016. Et Didier, soit tu es avec lui, soit tu es contre lui », confiait un brin fataliste Christophe Dugarry en interview pour la Gazzetta dello Sport l’année dernière.