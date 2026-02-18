Scandale raciste : «Menacé» par Mbappé, l’accusé lâche ses vérités…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce n’est, et c’est bien regrettable, pas un cas isolé pour son coéquipier du Real Madrid. Kylian Mbappé a témoigné de près comme de loin d’insultes racistes proférées à un camarade de vestiaire du Real Madrid ces derniers mois voire années. Mardi, rebelote. De quoi mettre Mbappé hors de lui et l’inciter à réclamer des sanctions à l’encontre de l’accusé… qui s’est défendu.

Une scène que l’on ne veut pas voir sur les terrains de football et nulle part ailleurs. A l’Estadio da Luz, une soirée de gala a eu lieu mardi puisque le Benfica Lisbonne a accueilli le Real Madrid à l’occasion du 1/16ème de finale aller de Ligue des champions. Buteur au retour des vestiaires, Vinicius Jr a inscrit l’unique but du match et l’a célébré en dansant au poteau de corner devant une partie des supporters locaux. Ce qui a fait augmenter la température et engendré quelques tensions entre les joueurs jusqu’à, selon Vinicius Jr et Kylian Mbappé, une insulte raciste de Gianluca Prestianni destinée au Brésilien : « mono » traduit en français par « singe ».

😡 "PRESTIANNI le HA LLAMADO 5 VECES 'MONO' a VINICIUS".



🗣️🐢 MBAPPÉ EXPLICA TODO lo sucedido en el Estádio da Luz

«Ce joueur ne mérite pas de rejouer la Ligue des champions» Vinicius Jr, cible régulière de chants et d’insultes racistes pendant les matchs, a rapporté cet échange à François Letexier, arbitre du choc de Ligue des champions. Le Français a arrêté momentanément le match qui s’est terminé dans une atmosphère pesante et délétère. Dès que Vinicius Jr et Kylian Mbappé touchaient le ballon, ils étaient copieusement sifflés par le public. En conférence de presse, le capitaine de l’équipe de France n’y est pas allé par quatre chemins en condamnant les propos et l’attitude de Prestianni. « Le 25 de Benfica, dont je n'ai pas envie de dire le nom parce qu'il ne le mérite pas, a commencé à mal parler. Ce qui arrive dans le foot. Mais après, il a mis son maillot au-dessus de sa bouche pour dire que Vinicius est un singe. Cinq fois. Je l'ai entendu, et des joueurs de Benfica l'ont entendu aussi. Ce joueur ne mérite pas de rejouer la Ligue des champions. Vis-à-vis de tout le monde, des enfants, on doit être des exemples. Sinon, les valeurs du football ne valent plus rien ».