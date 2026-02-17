Double fiasco pour l’équipe de France, il regrette : «J’aurais dû partir...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’instant T, l’équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps est redevenue une nation du football qui compte et dispose d’une certaine stabilité. Cependant, ce ne fut pas toujours le cas depuis le début du XXIème siècle et un sélectionneur en a fait la douloureuse expérience. Il raconte son erreur de jugement qui lui a coûté très cher…

Didier Deschamps est le capitaine du navire des Bleus depuis la rentrée des classes en septembre 2012, dans la foulée de l’Euro. En effet, il n’a jamais été poussé vers la sortie ou émis le souhait de quitter son poste de sélectionneur. « DD » honorera son contrat actuel avec la Fédération française de football jusqu’au terme de la Coupe du monde 2026 et cédera par la suite la barre… à Zinedine Zidane ? C’est la tendance actuelle puisque la FFF et « Zizou » discuteraient d’une éventuelle collaboration post Mondial. Ce serait donc le troisième membre de France 98 de suite à prendre les rênes de l’équipe de France après Deschamps et Laurent Blanc.

« Avec Anelka, on n'a aucun problème ! »



Raymond Domenech revient sur le clash avec Anelka en 2010 et tout ce qui a suivi !



Une finale de Coupe du monde pour Domenech en 2006 avant la descente aux enfers à l’Euro 2008 et au Mondial 2010 Avant cette ère France 98, Raymond Domenech s’est occupé des Bleus entre 2004 et 2010, partant après le fiasco de Knysna avec la grève des joueurs en protestation contre le retrait de Nicolas Anelka du groupe pour de supposés propos qu’il n’avait pas tenu au sélectionneur à la mi-temps de France - Mexique en poules (0-2) et l’élimination dès la phase de groupe de l’équipe de France avec un nul contre l’Uruguay (0-0) et deux défaites face aux Mexicains et à l’Afrique du sud (1-2). Avant cela, l’équipe de France était déjà sortie par la petite porte dès les poules de l’Euro 2008 alors que les Bleus s’étaient hissés jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2006 quelques années plus tôt.