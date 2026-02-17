«Moi vivant...» : Le projet refusé catégoriquement par Domenech avec Zidane

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Zinedine Zidane en a connu des péripéties avec l'équipe de France. Sacré champion du monde et d'Europe avec les Bleus, Zizou avait pris sa retraite sportive en 2004. Alors qu'on pensait que la sélection était finie pour lui, voilà qu'il est finalement revenu sur sa décision quelques mois plus tard avec Claude Makélélé et Lilian Thuram. Un scénario dont était alors certain Raymond Domenech au point de refuser une grande demande concernant Zidane et les deux autres.

Pour Zinedine Zidane, la retraite internationale n'avait finalement duré que quelques mois. En 2004, le joueur alors au Real Madrid disait stop avec l'équipe de France. Une décision sur laquelle il avait fini par revenir en 2005, faisant alors son grand retour avec les Bleus avec la Coupe du monde 2006 en ligne de mire. C'est ainsi que Zizou avait donc réintégré le groupe de Raymond Domenech, au même titre que Claude Makélélé et Lilian Thuram, qui avaient imité Zidane.

«Il y a le rendez-vous à Marseille» : Zidane ne signe finalement pas, «il avait peur de…» https://t.co/CTux63v6jr — le10sport (@le10sport) February 17, 2026

Une décision qui a ravi tout le monde En 2005, Zinedine Zidane faisait donc son grand retour avec l'équipe de France. A la suite de sa décision de sortir de sa retraite internationale, l'ancien du Real Madrid s'était notamment exprimé pour France Football, confiant alors : « Je suis resté toutes mes vacances avec cette idée dans un coin de ma tête, à ruminer, jusqu'à cette fameuse nuit, à 3 heures du matin. Après, quand ma femme l'a su, elle m'a approuvé, tout comme l'ensemble de ma famille. Mes frères étaient joyeux : il y un an, ils ne voulaient déjà pas que j'arrête. Mes parents m'ont donné leur bénédiction ».