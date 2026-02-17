«Il y a le rendez-vous à Marseille» : Zidane ne signe finalement pas, «il avait peur de…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Passé par l’AS Cannes, Bordeaux, la Juventus puis le Real Madrid, Zinedine Zidane aura connu une très belle carrière en tant que joueur, lui qui a également brillé avec l’équipe de France. Mais voilà que pour le Français, ça aurait pu se passer différemment. En effet, alors qu’il était en Italie en 2000, un transfert n’a finalement pas eu lieu pour Zidane…

En tant que joueur, c’est sous le maillot du Real Madrid que Zinedine Zidane a écrit certaines des plus belles pages de sa carrière de joueur. Recruté en 2001 par la Casa Blanca, le Français débarquait alors en provenance de la Juventus. Un club que Zizou aurait toutefois pu quitter quelques mois plus tôt… déjà pour rejoindre le Real Madrid. Mais voilà que ce transfert n’avait finalement pas vu le jour en 2000, notamment en raison de celui qui était son agent, Alain Migliaccio.

« C’est moi qui organisait le rendez-vous » C’est l’agent Marc Roger, impliqué dans le deal, qui avait raconté l’échec de la signature de Zinedine Zidane au Real Madrid en 2000 alors qu’un rendez-vous était pourtant programmé à Marseille. Pour RMC, il avait alors expliqué : « C’est moi qui ai appris à Zidane qu’il y avait un rendez-vous pour lui le lendemain avec le Real Madrid. Il ne le savait pas. Comment c’est possible ? Son agent ne lui avait pas dit et c’est moi qui organisait le rendez-vous. Je l’ai dit à Zidane, qui au début était surpris, il ne me croyait pas. Alain Migliaccio lui a dit : « J’attendais avant de t’en parler, je pensais que peut-être ce n’était pas sérieux, c’est le Real Madrid, c’est compliqué… ». Il ne voulait surtout pas qu’il quitte la Juve ».