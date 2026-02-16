«S'il y avait du sang...» : L'épisode encore douloureux avec Zinedine Zidane

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans quelques mois, Zinedine Zidane pourrait faire un retour fracassant en équipe de France en succédant à Didier Deschamps au poste de sélectionneur. Un joli clin d'œil du destin, 20 ans après avoir tiré sa révérence en tant que joueur lors d'une soirée encore dans toutes les mémoires.

C'est bien évidemment une action qui restera gravée à vie dans la mémoire des fans de football. Pour le dernier match de sa carrière, Zinedine Zidane se retrouve face à l'Italie en finale de la Coupe du monde 2006. Et le numéro 10 va craquer en assénant le coup de boule le plus célèbre de l'histoire à Marco Materazzi. Zizou est logiquement expulsé, mais les arbitres n'ont pourtant rien vu. Et pour cause, ils sont aidés de l'écran géant dans le stade qui a diffusé les images du geste de Zinedine Zidane, alors que l'arbitrage vidéo n'était évidemment pas encore instauré. 20 ans plus tard, Raymond Domenech, alors sélectionneur de l'équipe de France, n'a toujours pas digéré.

Le dernier match de 𝗭𝗶𝗻𝗲́𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗭𝗶𝗱𝗮𝗻𝗲 était en finale de la Coupe du Monde 2006 contre l’Italie 🫤🇮🇹



Son premier (peut-être) à la tête des bleus sera face à l’Italie lors de la Nations League 2026/2027.



𝗟’𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗘𝗡 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗛𝗘 ! 📖 pic.twitter.com/qKgPy6pWXo — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 12, 2026

Domenech ne digère pas l'expulsion de Zidane « Non… Buffon l’a vue, les spectateurs derrière le but de Buffon aussi. Même le juge de touche n’a rien vu du tout. On a été la première équipe à avoir le VAR. Les joueurs ont manqué de vice, ils auraient dû jouer vite. Si je suis sur le terrain, jamais je n’arrête le ballon. Honnêtement, si on fait ça, l’autre se relève… Si on continue à jouer pendant une ou deux minutes, il se relève et point barre. Comme il n’y avait pas de VAR, etc… Il n’avait aucune trace, rien. S’il a du sang, d’accord, mais là il n’a rien… Tu continues à jouer ! », confie-t-il dans une interview accordée au podcast Offense.