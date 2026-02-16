Equipe de France :«J'aimerais qu'un jour il me dise pourquoi...» : Domenech le prive d'une Coupe du monde, la réponse tant attendue !

L'équipe de France est le Saint-Graal pour tous les joueurs dotés de la nationalité française. Défendre les couleurs tricolores sur la plus belle scène du football mondial est un sentiment qui anime plus d'un joueur. Cependant, un attaquant n'a pas pu vivre cette expérience à cause de Raymond Domenech. Il a demandé, publiquement, pourquoi. La réponse est tombée.
Tous les deux ans, une compétition majeure se déroule à l'aube de l'été pour les joueurs français avec un rêve en tête pour tous : faire partie de la liste du sélectionneur de l'équipe de France afin de prendre part à l'Euro ou bien à la Coupe du monde. Un champion d'Europe a été privé de ce rêve par Raymond Domenech, coach des Bleus entre 2004 et 2010. Il y a quelques semaines de cela, un sacrifié a pris la parole.
«Si on se croise un jour, est-ce qu'on peut se parler ? Donne moi une raison s'il te plaît»
Vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions en 2006 avec le FC Barcelone, Ludovic Giuly s'attendait à voir apparaître son nom au journal télévisé pour la Coupe du monde en Allemagne. Il n'en a rien été. De passage dans le programme de Canal+ : Détective Mathoux, l'ex-joueur du PSG communiquait son amertume à Hervé Mathoux, envoyant même un message à Domenech pour un jour s'expliquer sur la question.
« On fait quand même une Ligue des champions, une finale l'un contre l'autre. Ni lui, ni moi on est pris. Il y a vraiment une incompréhension totale (ndlr au Mondial 2006). Dans la vie, tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais il faut lui dire. Maintenant, on a 50 piges, si on se croise un jour, est-ce qu'on peut se parler ? Donne moi une raison s'il te plaît. J'aimerais qu'un jour, il me dise pourquoi il ne m'a pas sélectionné. Juste le critère. Soit je suis un conn*rd, soit il ne peut pas me blairer, parce que je suis cancer. Je ne sais pas. S'il n'avait pas besoin de moi et avait un autre joueur à mon poste ? Si c'était ça, qu'il me le dise. « T'as pas été bon ». Quand t'as tout bien fait et que tu n'es pas sélectionné sans savoir pourquoi, ça fout les boules quoi ».
«A un moment donné, il y a les bons joueurs et les bons joueurs qui construisent une équipe»
Raymond Domenech a accepté l'invitation d'Offense et a livré un entretien fleuve au média. De quoi lui permettre de revenir sur différents moments de son mandat de sélectionneur, de l'épopée en Allemagne à Knysna en 2010. L'actuel consultant de L'Equipe a d'ailleurs fait un parallèle entre Karim Benzema et Ludovic Giuly.
« Si je reprends Benzema et Nasri en 2010 si c'était à refaire ? Non pour le coup parce que quand on parle de ça, on parle du Benzema d'après. L'année où je ne le prends pas, il ne jouait pas au Real, c'était Higuain. En 2006, je rappelle que je n'ai pas pris Pirès et Giuly. Je les ai remplacé par Ribéry et Malouda. Si je n'avais pas réussi, qu'est-ce qu'on dirait maintenant ? Je serais massacré. A un moment donné, il y a les bons joueurs et les bons joueurs qui construisent une équipe ». Sans doute pas la réponse attendue par Ludovic Giuly, mais elle a le mérite d'exister.