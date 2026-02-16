Equipe de France :«J'aimerais qu'un jour il me dise pourquoi...» : Domenech le prive d'une Coupe du monde, la réponse tant attendue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France est le Saint-Graal pour tous les joueurs dotés de la nationalité française. Défendre les couleurs tricolores sur la plus belle scène du football mondial est un sentiment qui anime plus d'un joueur. Cependant, un attaquant n'a pas pu vivre cette expérience à cause de Raymond Domenech. Il a demandé, publiquement, pourquoi. La réponse est tombée.

Tous les deux ans, une compétition majeure se déroule à l'aube de l'été pour les joueurs français avec un rêve en tête pour tous : faire partie de la liste du sélectionneur de l'équipe de France afin de prendre part à l'Euro ou bien à la Coupe du monde. Un champion d'Europe a été privé de ce rêve par Raymond Domenech, coach des Bleus entre 2004 et 2010. Il y a quelques semaines de cela, un sacrifié a pris la parole.

«Si on se croise un jour, est-ce qu'on peut se parler ? Donne moi une raison s'il te plaît» Vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions en 2006 avec le FC Barcelone, Ludovic Giuly s'attendait à voir apparaître son nom au journal télévisé pour la Coupe du monde en Allemagne. Il n'en a rien été. De passage dans le programme de Canal+ : Détective Mathoux, l'ex-joueur du PSG communiquait son amertume à Hervé Mathoux, envoyant même un message à Domenech pour un jour s'expliquer sur la question. « On fait quand même une Ligue des champions, une finale l'un contre l'autre. Ni lui, ni moi on est pris. Il y a vraiment une incompréhension totale (ndlr au Mondial 2006). Dans la vie, tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais il faut lui dire. Maintenant, on a 50 piges, si on se croise un jour, est-ce qu'on peut se parler ? Donne moi une raison s'il te plaît. J'aimerais qu'un jour, il me dise pourquoi il ne m'a pas sélectionné. Juste le critère. Soit je suis un conn*rd, soit il ne peut pas me blairer, parce que je suis cancer. Je ne sais pas. S'il n'avait pas besoin de moi et avait un autre joueur à mon poste ? Si c'était ça, qu'il me le dise. « T'as pas été bon ». Quand t'as tout bien fait et que tu n'es pas sélectionné sans savoir pourquoi, ça fout les boules quoi ».