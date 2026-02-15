«Accusations graves» contre un international français, La chaîne L’Équipe est attaquée en justice !

Certains joueurs de Didier Deschamps connaissent une saison mouvementée, à quelques mois de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C’est notamment le cas d’un joueur ayant récemment fait l’objet de « graves » accusations sur la chaîne L’Équipe, incitant son club à réagir.
À plusieurs mois de la Coupe du monde, la saison des internationaux français habituellement appelés par Didier Deschamps est scrutée de près. Certains sont d’ores et déjà assurés de figurer dans la liste finale, sauf blessure, à l’instar de Mike Samba, William Saliba, Aurélien Tchouameni, Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé. D’autres, en revanche, voir leur participation à l’événement dépendre de leur situation en club.
Olivier Ménard livre une « petite histoire » sur Brice Samba, Rennes dément des « accusations graves »
C’est notamment le cas au poste de gardien de but. Outre le cas Lucas Chevalier, qui a perdu sa place de titulaire au PSG, Brice Samba traverse également une saison mouvementée au Stade Rennais, étant même relégué sur le banc par Habib Beye avant le départ de ce dernier. À la tête de L’Équipe du Soir, Olivier Ménard avait apporté des précisions sur cette sanction. « Il m’est revenu des choses sur le contexte rennais et sur comment Habib Beye avait perdu son vestiaire, avait indiqué le journaliste sur la chaîne L’Équipe. J’ai appris une petite histoire. Il y a sept jours, Brice Samba était écarté par Habib Beye. Mais le gardien de but, fêtard, arrivait à l’entraînement, je vais mettre des guillemets « très fatigué ». Il était « fatigué » de faire la fête. Habib Beye a vu et a demandé du soutien à Arnaud Pouille. Et ce que j’ai appris, c’est que le capitaine de soirée de Brice Samba, c’est Arnaud Pouille ». Des « accusations graves » formellement démenties par la formation bretonne.
« Le SRFC va saisir et mandater ses avocats afin de préserver et défendre au mieux ses intérêts »
« Le Stade Rennais F.C. tient à exprimer sa profonde stupéfaction suite aux propos mensongers et scandaleux tenus à l’encontre de son gardien de but et de son Président sur la chaîne L'Équipe. Ces allégations portent atteinte à l’image et aux intérêts du SRFC, de sa direction et de ses collaborateurs, a écrit le club sur son site internet. Face à ces informations totalement erronées formulées sans qu’aucune prise de contact préalable n’ait été établie avec le club pour en vérifier l'authenticité, le SRFC va saisir et mandater ses avocats afin de préserver et défendre au mieux ses intérêts et ceux des personnes mises en cause. »