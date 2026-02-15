«Accusations graves» contre un international français, La chaîne L’Équipe est attaquée en justice !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Certains joueurs de Didier Deschamps connaissent une saison mouvementée, à quelques mois de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C’est notamment le cas d’un joueur ayant récemment fait l’objet de « graves » accusations sur la chaîne L’Équipe, incitant son club à réagir.

À plusieurs mois de la Coupe du monde, la saison des internationaux français habituellement appelés par Didier Deschamps est scrutée de près. Certains sont d’ores et déjà assurés de figurer dans la liste finale, sauf blessure, à l’instar de Mike Samba, William Saliba, Aurélien Tchouameni, Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé. D’autres, en revanche, voir leur participation à l’événement dépendre de leur situation en club.

Réaction du SRFC suite aux accusations graves prononcées sur la chaîne L’Équipe ⤵️ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 15, 2026

Olivier Ménard livre une « petite histoire » sur Brice Samba, Rennes dément des « accusations graves » C’est notamment le cas au poste de gardien de but. Outre le cas Lucas Chevalier, qui a perdu sa place de titulaire au PSG, Brice Samba traverse également une saison mouvementée au Stade Rennais, étant même relégué sur le banc par Habib Beye avant le départ de ce dernier. À la tête de L’Équipe du Soir, Olivier Ménard avait apporté des précisions sur cette sanction. « Il m’est revenu des choses sur le contexte rennais et sur comment Habib Beye avait perdu son vestiaire, avait indiqué le journaliste sur la chaîne L’Équipe. J’ai appris une petite histoire. Il y a sept jours, Brice Samba était écarté par Habib Beye. Mais le gardien de but, fêtard, arrivait à l’entraînement, je vais mettre des guillemets « très fatigué ». Il était « fatigué » de faire la fête. Habib Beye a vu et a demandé du soutien à Arnaud Pouille. Et ce que j’ai appris, c’est que le capitaine de soirée de Brice Samba, c’est Arnaud Pouille ». Des « accusations graves » formellement démenties par la formation bretonne.