Malaise avec un joueur du PSG, «il se dém*rde tout seul»

Axel Cornic

Après une saison historique, le Paris Saint-Germain accuse le coup, avec des prestations très loin des attentes. Les raisons sont nombreuses et l’enchainement des matchs en est une, avec les cadres de l’équipe de Luis Enrique qui ne semblent plus être au niveau.

Le PSG s’est une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis. Sur la pelouse du Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont sombré face à l’AS Monaco en Ligue 1 (1-3), à seulement quelques jours d’un huitième de finale de Ligue des Champions face à Chelsea. Et certains cadres, qui avaient pourtant été si impressionnants la saison dernière, sont déjà pointés du doigt.

« Je n'ai pas le souvenir qu'il ait connu ce genre de période » C’est le cas de Willian Pacho, la révélation défensive du mercato estival 2024, dont la méforme semble surprendre même certains de ses anciens coéquipiers. « Je n'ai pas le souvenir qu'il ait connu ce genre de période » a confié Jean Butez, à L’Equipe. « Il a toujours été hyper régulier. Je ne suis pas dans l'équipe mais c'est aussi peut-être dû à un mal plus collectif. Pacho est sur le toit du monde depuis des mois. Ce n'est pas “humain” de rester tout le temps là-haut ».