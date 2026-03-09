Mercato - PSG : L’entraîneur ne compte plus sur ce joueur mais la direction intervient, «tu ne vas nulle part»

Depuis le rachat du PSG par le Qatar en 2011, les places sont chères dans l’effectif du club. Plusieurs joueurs ont été poussés vers la sortie peu de temps après ce changement important, à l’instar d’un attaquant, finalement retenu par la direction de l’époque.
Avec l’arrivée du Qatar en 2011, plusieurs joueurs du PSG ont perdu leur place dans l’équipe au fil des mois. C’est le cas notamment de Mevlut Erding, prenant la direction du Stade Rennais une année plus tard. Mais l’ancien international turc aurait pu partir dès l’été 2011, avant d’être retenu par Leonardo, qui était alors directeur sportif. Interrogé par Virage en 2022, Erding était revenu sur un match disputé avec le PSG à Toulouse au début de la saison 2011/12, décisif pour la fin de son aventure parisienne.
« À la fin du match Leonardo me dit "Tu ne vas nulle part !" »
« Ça c’est un truc de malade parce que je suis allé voir le coach (NDLR Antoine Kombouaré) et je lui dis que je ne faisais pas le déplacement parce que je partais le lundi suivant. Ensuite Leonardo m’appelle, il me dit « qu’est-ce que tu fais ? Tu viens. Tu es dans le groupe et tu ne vas nulle part. Je veux tout le monde dans le groupe ». Le groupe avait déjà pris le bus pour aller au Bourget. Leonardo me dit « tu viens tout de suite au Bourget ! ». Moi j’habitais à Boulogne, je lui dis « mais comment je fais ? » Il me dit « tu te débrouilles je ne veux rien savoir ! » J’ai pris ma Porsche, je me suis fait flasher 3 fois sur la route et je suis arrivé au Bourget en même temps que le bus des joueurs ! Je me suis garé sur une place n’importe comment juste devant le Bourget. Et ce match là je fais une passe décisive à Jérémy Menez, je marque et on gagne le match. Et à la fin du match Leonardo me dit « Tu ne vas nulle part ! ». Le lendemain retour au Bourget tout le monde rentre en bus sauf moi qui reprend ma voiture. C’est un truc de malade ce qui m’est arrivé », avait raconté Mevlut Erding.
« Kombouaré m’avait dit, "moi je ne compte plus sur toi" »
« En fait Kombouaré m’avait dit, « moi je ne compte plus sur toi », c’était un peu de dur de la part d’Antoine de me dire ça, parce que Leo c’est quelqu’un qui a l’habitude des très grands clubs, et ce n’est pas le mec qui va te dire « je ne compte plus sur toi ». Un entraineur ne te dit pas ça. Il te dit, écoute viens et puis on verra. Quand il m’a dit ça cela m’a vexé. Je lui ai dit, « coach à ce moment-là ne me prenez pas c’est mieux. » Ça s’est passé comme ça. Et le coach après m’a dit « OK je ne te prends pas », moi je suis parti et sur la route c’est Leo qui m’a appelé, j’étais déjà chez moi », avait ajouté Erding, disputant la saison avec le PSG avant de plier bagage : « Après je ne rentrais plus dans le groupe, Rennes avait un beau projet aussi, je suis resté quasiment 3 ans au PSG. J’ai quitté le PSG à contre-cœur. Mais quand tu vois Ibrahimovic qui arrive à ton poste, c’est naturel je n’avais pas son niveau. »