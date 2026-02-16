Fiasco en équipe de France : «Ils ne vont pas me faire la grève quand même ?», la blague qui tourne mal

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En équipe de France, des épisodes houleux ont eu lieu dans l'histoire de la sélection tricolore. Un en particulier a été qualifié de fiasco par les médias et l'opinion publique. Une succession d'évènements dingues que le sélectionneur en question n'avait jamais vu venir. Des années plus tard, il a rouvert ce chapitre douloureux ponctuée par une grève assez folle. Il raconte tout.

Le 20 juin 2010, trois jours après la défaite contre le Mexique en poules de la Coupe du monde (0-2), l'équipe de France ne descendait pas du bus pour la séance d'entraînement au centre de Knysna. La cause ? Une grève du groupe de Raymond Domenech en signe de contestation après l'éviction de Nicolas Anelka sous décision de la Fédération française de football pour des propos injurieux envers le sélectionneur : « va te faire enc*ler, sale fils de p*te ».

« Avec Anelka, on n'a aucun problème ! »



Raymond Domenech revient sur le clash avec Anelka en 2010 et tout ce qui a suivi !



📺 L’émission complète - OFFENSE #9 : RAYMOND DOMENECH NOUS DIT TOUT ! (Knysna, scandales, Zidane…) est dispo sur la chaîne ! pic.twitter.com/F4Q3gEnCvo — Offense (@OFFENSEemission) February 14, 2026

«On rigole tous parce que ce n'est pas possible» Des propos démentis par plusieurs personnes présentes dans le vestiaire y compris le sélectionneur en personne. Pour Offense, Raymond Domenech a avoué la semaine dernière qu'Anelka, à la fameuse mi-temps de France - Mexique lui avait plutôt : « vas-y fais la ton équipe de me*de ». Invité, forcément, à raconter la grève des joueurs, Domenech a avoué avoir senti le truc venir en plaisantant même avec ses adjoints d'une telle hypothèse totalement utopique à leurs yeux. « Comment peut-on expliquer ça ? Je me souviens, le jour où ils font grève, on est à table. Mais tu sens le climat, que quand tu passes, les joueurs se taisent. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose : je me disais « ils sont en train de me préparer quelque chose, mais quoi ? ». Je m'assois à table et je dis « j'espère qu'ils ne vont pas me faire la grève de l'entraînement » et on rigole tous parce que ce n'est pas possible. »