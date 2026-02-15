«Même pas en rêve» : La décision de Raymond Domenech qui a changé la vie de Zinedine Zidane !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sélectionneur de l’équipe de France entre 2004 et 2010, Raymond Domenech a notamment eu sous ses ordres un certain Zinedine Zidane. Et celui qui est désormais consultant à la télévision raconte une décision qu’il a pris et qui a changé l’histoire du football français.

Entre 2004 et 2010, Raymond Domenech a connu de nombreuses émotions sur le banc de l'équipe de France. Et cela a commencé très rapidement, puisque lorsqu'il est nommé sélectionneur, Domenech se retrouve sans plusieurs cadres qui ont décidé de prendre leur retraite. C'est notamment le cas de Zinedine Zidane, Lilian Thuram et Claude Makélélé. Et alors que la FFF avait prévu d'organiser leur jubilé, le sélectionneur de l'époque s'y est opposé, convaincu qu'il réussirait à la faire changer d'avis. Et il avait vu juste puisqu'ils feront leur grand retour en 2005.

Domenech raconte sa discussion avec Zidane « Quand ils ont dit après l’Euro 2004 qu’ils arrêtaient, ça m’est tombé dessus, et c’était compliqué parce que ce n’est plus la même équipe. J’ai tout fait pour qu’ils reviennent. Je le dis et je le rappelle, même si les gens ne veulent pas l’entendre, la Fédé voulait faire un jubilé pour fêter le départ de Zidane, Thuram, Makélélé… Je leur ai dit que tant que j’étais sélectionneur, ce n’était même pas en rêve. Pour moi, ils allaient revenir. J’ai tout fait pendant un an, et Pat Vieira m’a beaucoup servi. Il avait des liens avec Zidane et Thuram, parce qu’ils jouaient ensemble. Il a maintenu le contact. Je les ai eus de temps en temps au téléphone. Il fallait, pour arriver à les convaincre, faire ça, pour leur montrer que c’était important, que ça comptait. Ils se sont rendus compte que lorsqu’ils ne partaient pas en sélection, ils étaient dans leur club, et que la vie n’était pas la même. C’était un peu différent… En plus, dans les clubs où ils étaient, il n’y avait plus tous les autres internationaux, donc ils étaient pratiquement tout seul… Il manquait l’adrénaline du plus haut niveau. Et comme la porte était restée ouverte, quand ils sont revenus, c’était une évidence. Je savais que j’allais les récupérer », lâche-t-il au micro du podcast Offense.