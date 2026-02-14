Equipe de France : Le scénario «dramatique» redouté par une célébrité avec Zidane

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet avec la FFF, Didier Deschamps a d'ores et déjà annoncé qu'il allait quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Pour assurer sa succession, Zinedine Zidane est le grandissime favori, étant libre de tout contrat depuis la fin de la saison 2020-2021. Toutefois, une célébrité affiche une crainte concernant la potentielle nomination du Ballon d'Or 98.

A l'intersaison 2021, Zinedine Zidane a mis fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. Espérant prendre la succession de Didier Deschamps, le Ballon d'Or 98 n'a jamais repris du service depuis son départ de la Maison-Blanche. Mais heureusement pour Zinedine Zidane, son compatriote français ne va plus faire long feu à la tête de l'équipe de France.

Equipe de France : Zidane va remplacer Deschamps ? Sélectionneur de l'équipe de France depuis le 8 juillet 2012, Didier Deschamps a choisi la date de son départ. En fin de contrat le 31 juillet 2026, le patron des Bleus a fait savoir publiquement qu'il allait quitter son poste après la Coupe du Monde. De bon augure pour Zinedine Zidane, qui rêve de prendre sa place. D'ailleurs, l'ancien coach du Real Madrid est le grandissime favori pour devenir l'héritier de Didier Deschamps.