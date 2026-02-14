«ll faudra lui demander...» : Nouvelle ère en équipe de France, Deschamps ouvre le bal pour Zidane ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

D'ici au terme de la Coupe du monde 2026 qui s'achèvera le 19 juillet prochain avec une finale au MetLife Stadium, les déclarations et informations devraient fuser quant à la suite des opérations en équipe de France. Ce Mondial sera le dernier de Didier Deschamps comme sélectionneur des Bleus avant de céder sa place à Zinedine Zidane ? Une amusante séquence a eu lieu ces dernières heures.

Didier Deschamps arrive au terme de sa longue histoire d'amour avec l'équipe de France. Au terme de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur se retirera après 14 années de bons et loyaux services envers les Bleus. Pour le remplacer, le candidat favori de la Fédération française de football à l'instant T n'est autre que Zinedine Zidane.

🚨🚨 𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗧𝗜𝗡 😱 : ZINÉDINE ZIDANE DEVRAIT RETROUVER L’ITALIE 🇮🇹 A LA TÊTE DES BLEUS !!!!! 🇫🇷🐓



Son dernier match en tant que joueur en Équipe de France, il y a 20 ans !!! pic.twitter.com/SmP8RlPr8s — BeFootball (@_BeFootball) February 12, 2026

La question sur sa succession qui fait rire Deschamps En attendant toute confirmation officielle, le doute plane toujours sur l'identité du successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Présent jeudi soir au tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des nations 2026/2027 (les Bleus ont hérité de la Belgique, de l'Italie et de la Turquie), l'actuel coach de la sélection a fait passer un message énigmatique. « Si vous étiez votre successeur, est-ce que vous vous inquièterez de ce groupe ? Wow, il faudra lui demander (nldr rire). Il ressemble un peu à celui qu'on a eu l'an dernier. Vous avez la mémoire sélective ? ».