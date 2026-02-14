«ll faudra lui demander...» : Nouvelle ère en équipe de France, Deschamps ouvre le bal pour Zidane ?

D'ici au terme de la Coupe du monde 2026 qui s'achèvera le 19 juillet prochain avec une finale au MetLife Stadium, les déclarations et informations devraient fuser quant à la suite des opérations en équipe de France. Ce Mondial sera le dernier de Didier Deschamps comme sélectionneur des Bleus avant de céder sa place à Zinedine Zidane ? Une amusante séquence a eu lieu ces dernières heures.
Didier Deschamps arrive au terme de sa longue histoire d'amour avec l'équipe de France. Au terme de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur se retirera après 14 années de bons et loyaux services envers les Bleus. Pour le remplacer, le candidat favori de la Fédération française de football à l'instant T n'est autre que Zinedine Zidane.
La question sur sa succession qui fait rire Deschamps
En attendant toute confirmation officielle, le doute plane toujours sur l'identité du successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Présent jeudi soir au tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des nations 2026/2027 (les Bleus ont hérité de la Belgique, de l'Italie et de la Turquie), l'actuel coach de la sélection a fait passer un message énigmatique. « Si vous étiez votre successeur, est-ce que vous vous inquièterez de ce groupe ? Wow, il faudra lui demander (nldr rire). Il ressemble un peu à celui qu'on a eu l'an dernier. Vous avez la mémoire sélective ? ».
«Pour vous les journalistes, plutôt que des matchs en bois ou en carton, ce n'est pas plus mal»
« On avait déjà l'Italie et la Belgique, là il y a la Turquie qui remplace Israël. De toute façon dans cette Nations League ligue A, vous avez les meilleures nations. Qu'il y ait des différences dans les équipes du pot 2, 3 ou 4, ça dépend des sensibilités de chacun, mais ça laisse toujours la possibilité d'avoir de belles affiches. On a eu le bonheur de la gagner en 2021 et quand vous voyez la joie que ça peut procurer avec le Portugal l'an dernier. Et pour vous les journalistes, plutôt que des matchs en bois ou en carton, ce n'est pas plus mal. Il y a le public aussi qui suit, c'est une très bonne chose. Même si l'Euro et la Coupe du monde seront toujours au-dessus, c'est une belle compétition ». a confié le taulier des Bleus aux micros des médias présents au tirage dans une vidéo publiée par beIN SPORTS sur X.