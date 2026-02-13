Zinédine Zidane sous le charme d’un phénomène, «il me fait vibrer» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs mois, le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance dans l’actualité. Et pour cause, le champion du monde 1998 devrait prendre la succession de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. S’il n’entraîne plus depuis plusieurs années, l’ancien Ballon d’Or observe attentivement l’évolution du football, et serait tombé sous le charme d’un phénomène de 18 ans. Explications.

« Je n’ai pas de regret, c’est décidé. Ma tête est focalisée sur la tournée de mars, la préparation puis la Coupe du monde… Il y aura une autre vie pour moi après. » Ce mercredi, en marge du tirage au sort de la phase de groupe de l’édition 2026-2027 de la Ligue des Nations, Didier Deschamps confirmait de nouveau qu’il quittera bel et bien les Bleus à l’issue de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis. Sauf énorme surprise, c’est Zinédine Zidane qui devrait lui succéder.

Zidane se rapproche des Bleus S’il n’a plus officié sur un banc depuis cinq ans désormais, le Ballon d’Or 1998 est le candidat voulu par tout un peuple. « Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte. (...) Mais le moment venu, ce sera un grand plaisir si l'occasion se présente », déclarait Zinédine Zidane dans les colonnes de l’Equipe en mai 2022. Discret en dehors des terrains, le génie français est tout de même très attentif au monde du football, et aux nouveaux phénomènes européens.