Sans équipe, Zinedine Zidane touche pourtant une fortune chaque année ?

Pour voir Zinedine Zidane sur un banc de touche, il faut remonter à quelques années en arrière. En effet, en 2021, le Français quittait ses fonctions d'entraîneur du Real Madrid et depuis, il n'a plus été en activité. Cela va donc faire 5 ans que Zidane n'a eu aucune fonction officielle, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'aurait rien gagné. Loin de là.
Le retour aux affaires serait imminent pour Zinedine Zidane ! Rien n'est encore officiel pour le moment et ça ne devrait pas l'être avant quelques mois, mais voilà que tout indique que l'ancien du Real Madrid sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Alors que Didier Deschamps va quitter ses fonctions après la Coupe du monde 2026, Zidane apparait aujourd'hui comme le candidat le mieux placé pour reprendre le flambeau pour se retrouver ainsi à la tête des Bleus.
Quel salaire pour Zidane avec l'équipe de France ?
Zinedine Zidane est donc attendu comme le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Mais quid de son salaire à la tête des Bleus ? Alors que Didier Deschamps émargerait à environ 3,8M€ par an, La Tribune Dimanche avait notamment écrit concernant Zidane : « Son salaire ? La FFF ne peut certes pas se permettre de faire des folies au regard de ses récentes pertes (8,7 millions d'euros), mais elle a déjà un standing élevé avec Deschamps. Et Zidane serait en Arabie Saoudite si c'était sa motivation ».
Jusqu'à 12M€ pour Zidane sans entraîner ?
Le fait est que Zinedine Zidane n'a pas forcément besoin du salaire de l'équipe de France pour bien gagner sa vie. Bien au contraire. En effet, même sans équipe ces dernières années, le Français aurait empoché plusieurs millions d'euros. L'Essentiel de l'Eco a d'ailleurs fait un détail des différents revenus de Zidane. Ainsi, entre les différents sponsors, investissements et d'autres revenus annexes, ça tournerait entre 7 et 12M€ par an pour Zizou.