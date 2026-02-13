Tension dans le vestiaire de l’équipe de France, Mbappé est concerné

Alexis Brunet

Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde et le capitaine Kylian Mbappé aura pour mission de guider l’équipe de France vers une troisième étoile. Pour y arriver, les Bleus devront être particulièrement unis, ce qui n’est pas gagné. Il y a quelque temps, certaines tensions existaient au sein du groupe français et l’attaquant était notamment pointé du doigt.

Assurément, l’équipe de France fait partie des favoris pour la prochaine Coupe du monde qui ouvrira ses portes dans quelques mois. Les Bleus restent sur deux finales pour une victoire et une défaite et les joueurs auront à cœur de donner le meilleur d’eux-mêmes vis-à-vis de Didier Deschamps qui quittera son poste à l’issue de la compétition.

Kylian Mbappé : Une scène l'a marqué, «ça révèle tout ce qu’il est» ! https://t.co/rZG7wo2tlL — le10sport (@le10sport) February 13, 2026

Le vestiaire de l'équipe de France a connu quelques tensions Pour essayer de remporter la Coupe du monde, le vestiaire de l’équipe de France devra être particulièrement soudé. Il y a quelques temps, ce n’était pas vraiment le cas et le journal L’Équipe avait révélé quelques tensions. En marge du match face à l’Italie en septembre 2024, Mike Maignan avait pris la parole dans le vestiaire et s’était notamment plaint des attitudes de starlettes de certains de ses coéquipiers. Un coup de gueule qui n’avait visiblement pas tracassé Kylian Mbappé, comme l’avait révélé Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste à l’époque. « Maignan a voulu lui parler à la mi-temps (de France-Italie), et Mbappé était sur son tel et n’a même pas voulu l’écouter. »