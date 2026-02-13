Kylian Mbappé : Une scène l'a marqué, «ça révèle tout ce qu’il est» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa deuxième saison au Real Madrid, Kylian Mbappé enchaîne les buts à toute allure. Le Français s’impose comme le véritable leader du club madrilène, mais se retrouve également dans des polémiques. Récemment, un épisode avec un coéquipier a beaucoup fait jaser, certains observateurs y ayant vu là un véritable problème concernant le numéro 10. Explications.

Le phénomène Kylian Mbappé fait toujours couler beaucoup d’encre en Espagne. Devenu la seule et unique véritable vedette du Real Madrid depuis plusieurs mois, l’attaquant français continue d’enfiler les buts à la vitesse de l’éclair. Cependant, son attitude reste toujours parfois décriée, notamment par certains observateurs en France. Si sa prise de tête dimanche dernier avec des arbitres a été notée, la panenka effectuée par le numéro 10 fin janvier face à Villarreal avait fait jaser.

Mbappé a fait polémique après sa panenka Et pour cause, après la rencontre, Kylian Mbappé avait révélé avoir effectué ce geste afin de soutenir son coéquipier Brahim Diaz, qui quelques jours plus tôt, avait manqué le même geste en finale de la CAN, coûtant notamment la compétition au Maroc. Une communication que certains ont jugé totalement maladroite envers Brahim Diaz, déjà bien émoussé par son propre raté. Pour l’humoriste et grand supporter du PSG Julien Cazarre, cet épisode démontre parfaitement les ratés de Mbappé autour de sa communication et de son personnage.