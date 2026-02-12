«J'étais prêt à prolonger si...», la confidence de Kylian Mbappé sur le PSG !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG. En effet, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid, et ce, il y a près d'un an et demi. Interrogé en décembre 2024, Kylian Mbappé a avoué qu'il aurait pu prolonger au PSG à une condition.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises. Alors que son contrat avec le club de la capitale prenait fin le 30 juin 2024, l'attaquant de 27 ans a plié bagages. Disposant d'une option dans son bail pour rester une année supplémentaire à Paris, Kylian Mbappé a refusé de l'activer, préférant rejoindre l'équipe de ses rêves. En effet, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid, il y a près d'un an et demi. Mais comme l'a avoué Kylian Mbappé, il aurait pu rester plus longtemps au PSG à une condition.

Mbappé - Équipe de France : Le malaise qui a fait partir une autre star https://t.co/28NenNscHs — le10sport (@le10sport) February 12, 2026

«C’est la chose qui m’a le plus affecté» Egalement engagé jusqu'au 30 juin 2024, Ethan Mbappé n'a pas été prolongé par le PSG. Contraint de se trouver un nouveau club, le crack de 19 ans a rejoint le LOSC librement et gratuitement. Comme l'a confirmé Kylian Mbappé, son frère a été une victime collatérale de son conflit avec le PSG. « Oui, ça s’est passé. C’est la chose qui m’a le plus affecté. Lui (Ethan), il n’avait rien demandé. Son Real Madrid à lui, c’était le PSG. Ce que représentait le Real pour moi, son rêve de gosse, c’était le PSG. Mais indirectement, c’est moi qui lui ai enlevé ça. Enfin, ce n’est pas moi, mais je l’ai ressenti comme ça. Je m’excusais tout le temps auprès de lui », a confié le numéro 10 du Real Madrid, avant de reconnaitre qu'il aurait pu repousser son départ du PSG si Ethan Mbappé lui avait demandé.