Nouveau scandale au PSG avec une affaire de harcèlement ?

Amadou Diawara

Le comité social et économique du PSG a enquêté sur le fonctionnement du centre de formation. D'après le CSE, deux salariés du club se sont mal comportés. En effet, une trentaine de personnes a été auditionnée, dénonçant des situations de stress, du harcèlement moral, des risques psychosociaux, des conflits d'intérêts et des problèmes d'attitude.

D'après les indiscrétions de L'Equipe, divulguées ce jeudi matin, le CSE du PSG a enquêté sur le fonctionnement du centre de formation du club. Et les conclusions de son rapport ont été rendus, étant critiques envers deux salariés de l'équipe rouge et bleu.

Le CSE du PSG réclame le départ de deux responsables A en croire L'Equipe, une trentaine de personnes a été auditionnée par le CSE du PSG, et ce, en raison d'arrêts de travail et d'un mal-être au sein de la cellule de recrutement des jeunes et à la préformation. Ces salariés du club rouge et bleu auraient évoqué des situations de stress, du harcèlement moral, des risques psychosociaux, des conflits d'intérêts et des problèmes de comportements. L'enquête du comité social et économique du PSG visant deux responsables : le directeur sportif Yohan Cabaye, et Lucas Vigneron, responsable des opérations du centre de formation. Leur départ du centre de formation est ainsi réclamé.