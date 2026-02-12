Nouveau scandale au PSG avec une affaire de harcèlement ?

Le comité social et économique du PSG a enquêté sur le fonctionnement du centre de formation. D'après le CSE, deux salariés du club se sont mal comportés. En effet, une trentaine de personnes a été auditionnée, dénonçant des situations de stress, du harcèlement moral, des risques psychosociaux, des conflits d'intérêts et des problèmes d'attitude.
Le CSE du PSG réclame le départ de deux responsables
A en croire L'Equipe, une trentaine de personnes a été auditionnée par le CSE du PSG, et ce, en raison d'arrêts de travail et d'un mal-être au sein de la cellule de recrutement des jeunes et à la préformation. Ces salariés du club rouge et bleu auraient évoqué des situations de stress, du harcèlement moral, des risques psychosociaux, des conflits d'intérêts et des problèmes de comportements. L'enquête du comité social et économique du PSG visant deux responsables : le directeur sportif Yohan Cabaye, et Lucas Vigneron, responsable des opérations du centre de formation. Leur départ du centre de formation est ainsi réclamé.
«Un plan d'actions sera mis en place dans les plus brefs délais»
Si la direction du PSG n'a aucune obligation de suivre l'avis du CSE, une décision devrait être prise dans les prochains jours. Alors que le sujet est sensible, le club de la capitale a fait savoir à L'Equipe qu'il prenait « avec le plus grand sérieux les constats formulés par le CSE. Un travail d'analyse complémentaire est en cours par la direction. Dans ce contexte, le club n'est pas encore en mesure de tirer de conclusions définitives. Un plan d'actions sera mis en place dans les plus brefs délais en réponse aux situations identifiées. Les collaborateurs concernés en seront les premiers informés (...) Le club tient à rappeler qu'il est pleinement engagé à assurer à ses collaborateurs des conditions de travail de qualité et un environnement professionnel respectueux et protecteur, et à accompagner la dynamique de développement très positive du centre de formation et de préformation ». Affaire à suivre...